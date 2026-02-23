Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ ναρκωτικών, καθώς η εκτεταμένη βία εξαπλώνεται στη νότια γειτονική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δήλωσή του ήρθε μία ημέρα μετά από στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε διαβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών.

«Το Μεξικό πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές του κατά των Καρτέλ και των Ναρκωτικών!», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση της χώρας.

Το Μεξικό συγκλονίζεται από κύμα βίας που εξαπέλυσαν μέλη του καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG), μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της χώρας. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε 20 πολιτείες, μετά τον θάνατο του ηγέτη τους, Nemesio Oseguera Cervantes, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ο οποίος πέθανε την Κυριακή ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, λίγο μετά τη σύλληψή του από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού.

Ο «Ελ Μέντσο», ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος του Μεξικού, τραυματίστηκε σοβαρά σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους σωματοφύλακές του και τη στρατιωτική δύναμη που συμμετείχε στην επιχείρηση. Υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του από την πόλη Ταπαλπά, στην πολιτεία Χαλίσκο, προς την Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έξι από τους φρουρούς του σκοτώθηκαν, ενώ τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του, μέλη του καρτέλ εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται το CJNG.