Το Ιράν βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της προσοχής του προέδρου, ωστόσο όλα δείχνουν πως η Κούβα είναι «η επόμενη». Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από τις ίδιες τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Στις αρχές του έτους, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τη σύλληψη και απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει δίκη στη Νέα Υόρκη.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ στήριξε την υποψηφιότητα της συμμορφούμενης Ντέλσι Ροντρίγκες για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, ανέλαβε τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της χώρας και, καθοριστικά, επέβαλε πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα.

Με αυτή την κίνηση, έδειξε ότι η Κούβα προστέθηκε επισήμως στη λίστα των χωρών με τις οποίες σκοπεύει να «ασχοληθεί». Το Ιράν, που ήδη βρισκόταν σε αυτή, παραμένει στο στόχαστρο, όμως όλα δείχνουν πως η Κούβα είναι η επόμενη στη σειρά. Και αυτό, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Τραμπ, δεν χωρά αμφιβολία.

Ο οικονομικός στραγγαλισμός της Κούβας

Στην πράξη, ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει ήδη γονατίσει την Κούβα. Η χώρα λάμβανε φθηνό καύσιμο από τη Βενεζουέλα, ενισχυμένο με προμήθειες από το Μεξικό.

Αυτές οι ζωτικές γραμμές ανεφοδιασμού έχουν πλέον διακοπεί με εντολή του Τραμπ, αν και το Μεξικό επιμένει πως επρόκειτο για «κυρίαρχη απόφαση».

Μόνο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο έχει φτάσει φέτος στην Κούβα, και αυτό αποτελεί τη μοναδική ποσότητα πετρελαίου που έχει παραλάβει μέχρι στιγμής.

Η Κούβα δεν κατάφερε να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές. Η παραγωγή από ηλιακή και αιολική ενέργεια παραμένει περιορισμένη, ενώ η εξάρτηση από το πετρέλαιο είναι τόσο μεγάλη που η χώρα δυσκολεύεται πλέον να λειτουργήσει.

Καθημερινότητα υπό ασφυξία

Οι συνέπειες του αποκλεισμού είναι εμφανείς παντού. Οι συνεχείς διακοπές ρεύματος πλήττουν όλη τη χώρα, ακόμα και την Αβάνα που παραδοσιακά εξαιρούνταν από τέτοιες συνθήκες.

Τα κρατικά καταστήματα τροφίμων και οι φούρνοι που πωλούν βασικά αγαθά σε επιδοτούμενες τιμές παραμένουν συχνά κλειστά ή άδεια. Για πολλούς Κουβανούς, αποτελούσαν τη μοναδική πηγή προμήθειας τροφίμων, και η απουσία τους έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη επισιτιστική κρίση.

Τα πρατήρια καυσίμων είναι ως επί το πλείστον κλειστά και άδεια, τα φαρμακεία στερούνται βασικών φαρμάκων, ενώ οι πολίτες σχηματίζουν ουρές στα ΑΤΜ, τα οποία συχνά δεν διαθέτουν μετρητά και επιβάλλουν αυστηρά όρια ανάληψης.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός λειτουργεί ως μια μορφή οικονομικού πολέμου, εξίσου καταστροφική με τις βόμβες και τις σφαίρες, με τις κοινωνικές επιπτώσεις να γίνονται κάθε μέρα πιο ορατές.

