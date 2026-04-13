Σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κούβα τους τελευταίους μήνες, η Iberia ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των απευθείας πτήσεων μεταξύ Μαδρίτη και Αβάνα από τον Ιούνιο του 2026. Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας, τα οποία έχουν επηρεάσει όχι μόνο την καθημερινότητα αλλά και την αεροπορική δραστηριότητα, περιορίζοντας σημαντικά τη ζήτηση.

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία είχε ήδη αρχίσει να προσαρμόζει τη λειτουργία της από τις αρχές του έτους. Κατά τον Απρίλιο διατηρεί τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ τον Μάιο θα περιορίσει το πρόγραμμα σε δύο δρομολόγια την εβδομάδα, προετοιμάζοντας ουσιαστικά την πλήρη διακοπή της γραμμής. Παράλληλα, έχει διατηρήσει ανοιχτές τις κρατήσεις για τον Νοέμβριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της σύνδεσης εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν τα επιχειρησιακά προβλήματα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες. Από τις 9 Φεβρουαρίου, οι πτήσεις επιστροφής από την Αβάνα προς τη Μαδρίτη αναγκάζονται να πραγματοποιούν τεχνική στάση στον Άγιο Δομίνικο για ανεφοδιασμό καυσίμων. Η έλλειψη καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο “Χοσέ Μαρτί” έχει δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις και ανατροπές στον προγραμματισμό, επηρεάζοντας και άλλες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ίδια γραμμή.

Για να διατηρήσει τη συνδεσιμότητα με την Κούβα, η Iberia σχεδιάζει εναλλακτικές διαδρομές μέσω Παναμά, αξιοποιώντας τη συνεργασία κοινού κωδικού με την Copa Airlines. Μέσω αυτής της λύσης, οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Αβάνα με ενδιάμεσο σταθμό, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τη διακοπή των απευθείας πτήσεων. Παράλληλα, τα γραφεία της εταιρείας στην Αβάνα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά για την εξυπηρέτηση των πελατών και τη διαχείριση αλλαγών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο παγκόσμιος αεροπορικός κλάδος επιχειρεί να ανακάμψει πλήρως, αλλά παραμένει ευάλωτος σε γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις. Ενδεικτικά, η ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η κατάσταση γύρω από το Ιράν επηρεάζει το κόστος καυσίμων και τη συνολική δυναμική των αερομεταφορών, θέτοντας εμπόδια στην επίτευξη νέων ρεκόρ επιβατικής κίνησης.

Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Iberia υπογραμμίζει ότι η αναστολή αφορά αποκλειστικά τη γραμμή με την Κούβα. Το υπόλοιπο δίκτυό της παραμένει ανεπηρέαστο, με την εταιρεία να προγραμματίζει για το καλοκαίρι του 2026 συνολικά 21,4 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις — αριθμός που συνιστά ιστορικό υψηλό για την επιβατική της δραστηριότητα.

Η επόμενη ημέρα για τη σύνδεση Ισπανίας–Κούβας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή σταθερότητα της νησιωτικής χώρας. Μέχρι τότε, η αγορά των αερομεταφορών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η περίπτωση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι εσωτερικές κρίσεις μιας χώρας μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα.