Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή όλων των αδειών για την κατασκευή μεγάλων θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Το μέτρο έρχεται να προστεθεί στη σειρά περιορισμών που έχει επιβάλει η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το υπουργείο Εσωτερικών, αρμόδιο για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, ανακοίνωσε ότι η αναστολή τίθεται σε ισχύ άμεσα και αφορά όλα τα μεγάλα θαλάσσια αιολικά έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή. Όπως διευκρινίστηκε, το υπουργείο Άμυνας εντόπισε «κινδύνους για την εθνική ασφάλεια» λόγω των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Η απόφαση αγγίζει πέντε έργα στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εταιρείες του κλάδου, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις ανεμογεννήτριες «άσχημες, δαπανηρές και αναποτελεσματικές».

Η μετοχή της δανέζικης εταιρείας Orsted, που συμμετέχει σε δύο από τα έργα, κατέγραψε πτώση 12% μετά τη σχετική ανακοίνωση. Απώλειες σημείωσαν και οι μετοχές των Dominion και Equinor.

Ανησυχίες για στρατιωτικά ραντάρ και εθνική ασφάλεια

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το Πεντάγωνο εξέφρασε φόβους ότι η κίνηση των πτερυγίων των τουρμπινών και οι ανακλαστικοί πύργοι τους προκαλούν παρεμβολές στα στρατιωτικά ραντάρ, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό πιθανών απειλών.

«Πρωταρχικό καθήκον της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. Όπως πρόσθεσε, η αναστολή θα επιτρέψει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συνεργαστούν με τις Πολιτείες και τους κατόχους των αδειών για να αξιολογήσουν τρόπους μετριασμού των κινδύνων.

Η αναστολή αφορά τα έργα Revolution Wind και Sunrise Wind της Orsted, το Vineyard Wind 1 των Avangrid και Copenhagen Infrastructure Partners, το Coastal Virginia Offshore Wind της Dominion Energy και το Empire Wind 1 της Equinor.

Αντιδράσεις από τη βιομηχανία

Η Εθνική Ένωση Ωκεάνιων Βιομηχανιών (NOIA), που εκπροσωπεί τις εταιρείες του κλάδου, κάλεσε την κυβέρνηση να άρει άμεσα το μέτρο. Ο πρόεδρός της, Έρικ Μίλιτο, υπενθύμισε ότι όλα τα έργα είχαν προηγουμένως εγκριθεί από το υπουργείο Άμυνας χωρίς να διατυπωθούν αντιρρήσεις.

Από την πλευρά της, η Dominion Energy προειδοποίησε ότι η αναστολή ενδέχεται να επηρεάσει την αξιοπιστία του ενεργειακού δικτύου στη Βιρτζίνια, όπου εξυπηρετεί στρατιωτικές βάσεις και κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η στάση Τραμπ απέναντι στην αιολική ενέργεια

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε διατάξει την Orsted να διακόψει προσωρινά το έργο Revolution Wind στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ, απόφαση που στη συνέχεια ανετράπη από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να περιορίσει τη βιομηχανία αιολικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι «ανεμόμυλοι» είναι υπερβολικά ακριβοί και επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, ενώ προωθούσε την ανάπτυξη του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

«Ένας και μόνο αγωγός αερίου παρέχει τόση ενέργεια όση και αυτά τα πέντε (αιολικά) πάρκα μαζί», ανέφερε ο Μπέργκαμ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπερασπιζόμενος τη στάση της κυβέρνησης και τις στενές σχέσεις του με τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.