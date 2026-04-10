Ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψαν οι ωκεανοί τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια επιστροφής του φαινομένου Ελ Νίνιο. Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στις ήδη σοβαρές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε επίσης: Έρχεται το «Super El Niño»: Ανατροπή των καιρικών προτύπων – Καταιγίδες, πλημμύρες και παρατεταμένες ξηρασίες

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η ανθρωπότητα φαίνεται να οδεύει προς νέες ακραίες θερμοκρασίες. Ύστερα από τρία συναπτά έτη που καταγράφηκαν ως τα θερμότερα στη Γη, η πιθανή επανεμφάνιση του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο του έτους προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες.

Η θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών έφτασε τους 20,97° Κελσίου τον Μάρτιο (χωρίς τις πολικές ζώνες), μόλις ένα δέκατο του βαθμού κάτω από το ρεκόρ του Μαρτίου του 2024. Ο μέσος όρος συνεχίζει να αυξάνεται και τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που εκδηλώθηκε το 2023 και το 2024, είχε ως αποτέλεσμα τα δύο αυτά χρόνια να είναι τα πιο θερμά που έχουν καταγραφεί. Πρόκειται για ένα κυκλικό φαινόμενο μεγάλης κλίμακας, το οποίο προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό, επηρεάζοντας αλυσιδωτά το παγκόσμιο κλίμα για πολλούς μήνες.

Η αυξημένη θερμοκρασία των ωκεανών «αποτελεί ένδειξη πιθανής μετάβασης σε συνθήκες Ελ Νίνιο», σύμφωνα με το Copernicus.

Ανησυχία για νέα άνοδο θερμοκρασιών

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ έχει ήδη εκτιμήσει ότι η επιστροφή του φαινομένου είναι πιθανή μέσα στο έτος, καθώς εξασθενεί το αντίστροφο φαινόμενο Λα Νίνια, το οποίο συνδέεται με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στις αρχές Μαρτίου, ο WMO υπολόγισε σε 40% τις πιθανότητες εμφάνισης του Ελ Νίνιο έως τον Ιούλιο.

Σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη – η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα – παρουσίασε θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο για την εποχή, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, τις χώρες της Βαλτικής και τη βορειοδυτική Ρωσία.

Ο Μάρτιος χαρακτηρίστηκε επίσης από «πρωτοφανές» πρώιμο κύμα ζέστης στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40° Κελσίου, φτάνοντας κατά τόπους τους 44° Κελσίου.

Νέα ρεκόρ και προειδοποιήσεις

Ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν ο τέταρτος θερμότερος Μάρτιος από τότε που τηρούνται αρχεία, με μέση θερμοκρασία 13,94°C. Η τιμή αυτή ήταν 1,48°C υψηλότερη από τον προβιομηχανικό μέσο όρο (1850-1900) και 0,53°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Η τάση ακραίων θερμοκρασιών συνεχίστηκε, όπως καταγράφει το Copernicus, ενώ ο θερμότερος Μάρτιος που έχει σημειωθεί παραμένει εκείνος του 2024.

«Τα δεδομένα του Copernicus για τον Μάρτιο του 2026 μας δίνουν τροφή για σκέψη», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, επικεφαλής της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή του παρατηρητηρίου. «Κάθε στοιχείο είναι εντυπωσιακό από μόνο του, αλλά μαζί συνθέτουν την εικόνα ενός κλιματικού συστήματος που υφίσταται συνεχείς και ολοένα πιο ισχυρές πιέσεις», πρόσθεσε.