Η Premier League έφτασε στο «φινάλε».

Διεξήχθησαν 10 αναμετρήσεις που πρόσφεραν συγκινήσεις. «Μάχες» τόσο για τα Ευρωπαϊκά εισιτήρια και όσο την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η Άστον Βίλα πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» στο τελευταίο παιχνίδι του Γκουαρδιόλα, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στον 3o προκριματικό γύρο του Champions League.

H Λίβερπουλ έμεινε στην 5η θέση, ενώ η Σάντερλαντ με τη νίκη επί της Τσέλσι ανέβηκε στην 7η θέση και μαζί με την Μπόρνμουθ πήραν τα εισιτήρια του Europa League. Η Μπράιτον θα βρίσκεται στο Conference League, με τα σημερινά δεδομένα.

Παρά την επικράτηση της η Γουέστ Χαμ θα είναι ομάδα που θα ακολουθήσει την Μπέρνλι και τη Γουλβς στη Championship, καθώς η Τότεναμ κέρδισε με 1-0 την Έβερτον.

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα 1-2

Η Άστον Βίλα πέτυχε μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας με 2-1 εκτός έδρας και χαλώντας το τελευταίο παιχνίδι του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «Citizens». Με τη νίκη αυτή, οι «Villans» κατέκτησαν την 4η θέση στην Premier League, αποτέλεσμα που ευνόησε και τον Ολυμπιακός και θα βρίσκεται στον 3o προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Σίτι προηγήθηκε με τον Σεμένιο, όμως ο Όλι Γουότκινς πέτυχε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47’ και στο 61’, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Σάντερλαντ – Τσέλσι 2-1

Η Σάντερλαντ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, επικρατώντας 2-1 της Τσέλσι και αφήνοντάς τη εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι «Μαυρόγατες» άνοιξαν το σκορ στο 25’ με τον Χιούμ, ενώ στο 50’ διπλασίασαν τα τέρματά τους μετά από αυτογκόλ του Μάλο Γκούστο. Η Τσέλσι μείωσε στο 56’ με τον Πάλμερ, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σάντερλαντ τερμάτισε στην 7η θέση και εξασφάλισε συμμετοχή στο UEFA Europa League.

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ 1-2

Η Άρσεναλ, έχοντας ήδη επιστρέψει στην κορυφή της Premier League, πέρασε με 2-1 από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «κανονιέρηδες» αγωνίστηκαν χωρίς πίεση και με αρκετές αλλαγές, στρέφοντας πλέον την προσοχή τους στον τελικό του UEFA Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς άνοιξε το σκορ στο 42’, ενώ ο Νόνι Μαντουέκε έκανε το 2-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Η Πάλας μείωσε στο 89’ με τον Ζαν-Φιλίπ Ματετά, χωρίς όμως να αποφύγει την ήττα.

Από την πλευρά της, η Κρίσταλ Πάλας επικεντρώνεται πλέον στον τελικό του UEFA Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Τότεναμ – Έβερτον 1-0

Η Τότεναμ απέφυγε την τελευταία στιγμή τον υποβιβασμό στην Championship, επικρατώντας με 1-0 της Έβερτον στην τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Τα «σπιρούνια» χρειάζονταν μόνο νίκη για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους και τα κατάφεραν, τερματίζοντας τελικά στη 17η θέση. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζοάο Παλίνια στο 43’, όταν μετά από κεφαλιά στο δοκάρι πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά.

Έτσι, η Γουέστ Χαμ ήταν τελικά η ομάδα που υποβιβάστηκε, ακολουθώντας τις Γουλβς και Μπέρνλι στη δεύτερη κατηγορία.

Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-3

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε εύκολα με 3-0 της Μπράιτον, με τον Μπρούνο Φερνάντες να φτάνει τις 21 ασίστ στο πρωτάθλημα και να καταρρίπτει σχετικό ρεκόρ.

Ο Ντόργκου άνοιξε το σκορ στο 33’, ο Μπράιαν Εμπουεμό έκανε το 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο και ο Μπρούνο Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Παρά την ήττα, η Μπράιτον εξασφάλισε την 8η θέση και τη συμμετοχή της στο UEFA Conference League, με τον Μπάμπης Κωστούλας να αγωνίζεται στο τελευταίο μισάωρο.

Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ 1-1

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε τη σεζόν με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Μπρέντφορντ στο τελευταίο παιχνίδι των Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον στο «Άνφιλντ», εξασφαλίζοντας την 5η θέση και την έξοδο στο UEFA Champions League.

Ο Σαλάχ μοίρασε την ασίστ στο γκολ του Τζόουνς στο 58’, όμως η Μπρέντφορντ απάντησε λίγα λεπτά αργότερα με τον Σέιντ για το τελικό 1-1.

Την ίδια ώρα, η Σάντερλαντ νίκησε 2-1 την Τσέλσι, τερμάτισε 7η και εξασφάλισε θέση στο UEFA Europa League, αφήνοντας τους Λονδρέζους εκτός Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Γουέστ Χαμ – Λιντς 3-0

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ 1-2

Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ 1-1

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα 1-2

Μπέρνλι – Γουλβς 1-1

Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ 1-1

Σάντερλαντ – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Έβερτον 1-0

Φούλαμ – Νιούκαστλ 2-0

Η βαθμολογία της Premier League: