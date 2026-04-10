Η Ρουμανία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου στο Βουκουρέστι, με την τελετή αποχαιρετισμού να συνοδεύεται από ιδιαίτερη επισημότητα, με τιμητικό άγημα να αποδίδει τιμές και τρεις τιμητικές ριπές να εκτοξεύονται, ενώ ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, σε μια στιγμή έντονου συμβολισμού και σεβασμού.

🗣️ Hakan Daltaban: “Beşiktaş’ın tarihinde çok önemli yeri olan bir spor adamı. Beşiktaş kendisini her zaman saygı ve sevgiyle anacaktır.” 🗣️ Çağatay Abraş: “Bizim için önemli bir figür. Çok güzel bir törenle uğurlanıyor.” pic.twitter.com/TmmlWMUqco — 343 (@343_digital) April 10, 2026

Η σορός του εκλιπόντος είχε προηγουμένως τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Arena Nationala, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος φιλάθλων είχαν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος στάθηκε δίπλα στη μητέρα του, εμφανώς συγκλονισμένος.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον πατέρα του, αλλά και τον άνθρωπο που αποτέλεσε τον σημαντικότερο καθοδηγητή στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Το «παρών» έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου, όπως ο Γκεόργκε Χάτζι και ο Τζίτζι Μπεκάλι, ενώ πλήθος απλών φιλάθλων βρέθηκε εκεί για να τιμήσει έναν από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του αθλήματος.

Παράλληλα, ταξίδεψε στο Βουκουρέστι, ανάμεσά τους και αντιπροσωπεία από τον ΠΑΟΚ, με την CEO της ΠΑΕ Μαρία Γκοντσάροβα, τον τεχνικό διευθυντή Χρήστο Καρυπίδη, τον σύμβουλο και θρύλο της ομάδας Αντρέ Βιεϊρίνια και τον συνεργάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελή Κωνσταντινίδη.

Μια ημέρα αποχαιρετισμού, γεμάτη σιωπή, σεβασμό και έντονα συναισθήματα, για έναν άνθρωπο που σημάδεψε το ποδόσφαιρο.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κοιμητήριο Μπελού, σε οικογενειακό τάφο που είχε φροντίσει να εξασφαλίσει ο ίδιος ο Μιρτσέα Λουτσέσκου χρόνια πριν.

Στο λευκό πέτρινο μνημείο, πάνω από την επιγραφή «Fam. Lucescu», έχουν χαραχθεί στίχοι του Ρουμάνου ποιητή Γκριγκόρε Αλεξαντρέσκου, που υπενθυμίζουν πως η δόξα και τα αξιώματα είναι προσωρινά, ενώ οι πράξεις και το αποτύπωμα ενός ανθρώπου μένουν για πάντα.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του Μιρτσέα Μουτσέσκου