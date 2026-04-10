Η Ρουμανία βυθίστηκε στο πένθος για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με το Arena Nationala να μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για ένα συγκλονιστικό λαϊκό προσκύνημα.

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι πέρασαν από το εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου μέσα σε δύο ημέρες, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Οι Στεάουα Βουκουρεστίου και Ντιναμό Βουκουρεστίου βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, τιμώντας από κοινού τη μνήμη του και εκφράζοντας τη στήριξή τους στην οικογένειά του.

MIRCEA LUCESCU UNEȘTE TOT FOTBALUL ROMÂNESC ȘI GLOBAL! AI FOST UN GIGANT AL FOTBALULUI, NU VEI FI UITAT NICIODATĂ! 🕊️❤️ PCH și SUD Dinamo unite pentru Mircea Lucescu. PN Steaua ajunge și ea acolo. Galeria Rapidului a fost și ea. FCSB și Dinamo au fost acolo în același timp. pic.twitter.com/FFczuK8hRQ — Andrei (@AndreiRO_) April 9, 2026

Ξεχωριστό τόνο έδωσαν και οι οργανωμένοι οπαδοί, οι οποίοι με συνθήματα και παλμό δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε αγωνιστική ημέρα, όπως θα ταίριαζε σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο ποδόσφαιρο.

Το σύνθημα «θα σε αγαπάμε για πάντα» αντηχούσε διαρκώς, με μικρούς και μεγάλους να ενώνονται σε έναν κοινό φόρο τιμής.

Το όνομα του Λουτσέσκου γέμισε τον χώρο, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και μετατράπηκε σε σύμβολο σεβασμού και συλλογικής μνήμης.