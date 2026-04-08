Το 2005, πατέρας και γιος βρέθηκαν αντιμέτωποι. Πιο συγκεκριμένα, η Σαχτάρ Ντονέτσκ του Μιρτσέα Λουτσέσκου, υποδεχόταν τη Ραπίντ Βουκουρεστίου του Ραζβάν για το UEFA Cup.

Nικητής στη μεταξύ τους μονομαχία ήταν ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ, καθώς με γκολ του Μαλνταρασάνου, πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό». Όπως είναι λογικό μετά από μία τέτοια σημαντική νίκη, ο Ραζβάν χάρηκε.

Λίγο αργότερα, όμως στη συνέντευξη τύπου και ενώ ο Ραζβάν έκανε δηλώσεις, μπήκε Μιρτσέα και έδωσε ένα φιλί στο κεφάλι του γιου του. Μία πράξη αγνής αγάπης του πατέρα προς το γιο του, που ξέχασε για λίγο ότι είναι προπονητής.

Ο Ραζβάν που δεν περίμενε αυτή την κίνηση βούρκωσε και δήλωσε ότι: «Συνειδητοποίησα ότι ήμουν χαρούμενος για την ήττα του πατέρα μου. Ένιωσα ότι τον πρόδωσα, γιατί ήμασταν πάντα και παντού μαζί».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stoiximan (@stoiximan)

Μία πραγματικά τρομερή και συγκινητική ιστορία, με το Μιρτσέα να μας αποχαιρετάει από τη ζωή στις 7/4.