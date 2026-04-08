Ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα της Μ. Τρίτης (7/4) σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από δεκαήμερη «μάχη» σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας στη θλίψη το ρουμανικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα με την σειρά της θέλησε να πει το δικό της αντίο.

Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Τα συλλυπητήριά της έστειλε και η ΚΑΕ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου του PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. Ραζβάν Λουτσέσκου, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα, Μιρτσέα. Η απώλεια ενός πατέρα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια βαριά κληρονομιά αγάπης, αξιών και δύναμης που θα τον συνοδεύει για πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

ΕΠΟ: «Άφησε έντονο αποτύπωμα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο»

Απ’ την πλευρά της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό «αποτύπωμα» που άφησε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση μέχρι και την τελευταία στιγμή, ως εν ενεργεία προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ηλιόπουλος: «Κουράγιο και δύναμη σε όλη την οικογένειά του»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιοπουλος, με μήνυμά του αποχαιρέτισε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου σημειώνοντας πως «έφυγε ένας σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Αναλυτικά η αναφορά του:

«Σήμερα έφυγε από τον Μικρόκοσμό μας, ένας Σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου… Καλό ταξίδι Μιρτσέα… Όλοι αυτοί που αγάπησες και βοήθησες, οφείλουν να σε έχουν για πάντα στο Μυαλό και στην Ψυχή τους… Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την Οικογένεια του».