Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026, σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε επίσημα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Βουκουρεστίου, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Ρουμάνος τεχνικός κατέληξε περίπου στις 20:30, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Ο Λουτσέσκου είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο από τις 29 Μαρτίου, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια προπονητικού καμπ στο Μογκοσόαϊα, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί δραματικά, καθώς οι γιατροί είχαν διαπιστώσει πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και πνευμονική θρομβοεμβολή, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση. Τελικά, ο οργανισμός του δεν άντεξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Στην επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου τονίζεται ότι “ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ήταν ο πρώτος που οδήγησε την εθνική Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 1984, ενώ η καριέρα του στους πάγκους εκτείνεται σε δεκαετίες, με μεγάλες επιτυχίες σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για γενιές φιλάθλων, ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν, δεν ήταν απλώς ένας προπονητής, αλλά ένα σύμβολο συνέπειας, γνώσης και πάθους για το άθλημα.

Η είδηση του θανάτου του έχει ήδη προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με συλλόγους, παίκτες και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν από τους τελευταίους μεγάλους «δασκάλους» του ποδοσφαίρου”.