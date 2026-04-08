Ο πρώην προπονητής της εθνικής Ρουμανίας, Μιρτσέα Λουτσέσκου, απεβίωσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου, όπου νοσηλευόταν από τις 29 Μαρτίου. Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε άμεσα, με πολλούς πρώην ποδοσφαιριστές, αλλά και ομάδες, να εκφράζουν τη θλίψη τους και να αποτίουν φόρο τιμής σε μια εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Η ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό της Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος διετέλεσε προπονητής των εθνικών ομάδων της Ρουμανίας και της Τουρκίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τα συλλυπητήριά της, καθώς και την αγάπη και τη στοργή της προς την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του, τους συλλόγους στους οποίους ανήκε και όλους τους δικούς του ανθρώπους. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος προπονούσε πολλούς συλλόγους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Σαχτάρ Ντόνετσκ: «Σας ευχαριστούμε για όλα, Μίστερ»

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ στην οποία ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έγραψε Ιστορία, χαρίζοντάς της το Κύπελλο UEFA το 2009, έριξε «μαύρο» σε ένδειξη πένθους στην επίσημη ιστοσελίδα της, ενώ σε ανακοίνωσή της έγραψε:

«Στις 7 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός προπονητής ποδοσφαίρου, Μίρτσα Λουτσέσκου. Ήταν 80 ετών…

Ο Μίρτσα Λουτσέσκου ηγήθηκε της Σαχτάρ την περίοδο 2004–2016. Υπό την καθοδήγησή του, οι μεταλλωρύχοι έδωσαν 573 αγώνες. Μαζί με την ομάδα του Ντονέτσκ, ο Ρουμάνος τεχνικός κατέκτησε 22 τρόπαια: 8 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 6 Κύπελλα Ουκρανίας και 7 Σούπερ Καπ Ουκρανίας, καθώς και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου – το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (2009). Ο Μίρτσα Λουτσέσκου κατέχει το ρεκόρ σε αριθμό σεζόν, αγώνων και κατακτημένων τίτλων και είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Σαχτάρ».

Το αντίο του Πίρλο

«Με μεγάλωσες σαν γιο, δίνοντάς μου την ευκαιρία να αναμετρηθώ με τους κορυφαίους από πολύ μικρή ηλικία», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «Δεν θα σταματήσω ποτέ να σε ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, κύριε», κατέληξε ο Πίρλο, αποτίοντας φόρο τιμής στον 80χρονο προπονητή.

Το αντίο του Θρύλου της Ρουμανίας Γκεόργκι Χάτζι

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν τόσο σημαντικός για μένα στη ζωή. Ένας τόσο αγαπητός άνθρωπος, που με εμπιστεύτηκε από την αρχή. Με στήριζε πάντα όταν τον χρειαζόμουν. Είναι κάτι περισσότερο από ένας προπονητής που έφτασε σε ιστορικό επίπεδο.

Είναι μια δύσκολη στιγμή, λυπάμαι ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον αναπαύσει! Δεν μπορώ να μιλήσω, ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσε. Σε παρακαλώ… σήμαινε πολλά για μένα. Ήταν σαν γονιός, μου είναι δύσκολο να μιλήσω», υπογράμμισε ο 61χρονος.