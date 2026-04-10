Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης, η Ρουμανία είπε το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, έναν από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του ρουμάνικου ποδοσφαίρου.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου στο Βουκουρέστι, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων του αθλητισμού, φίλων και απλών φιλάθλων που έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το φέρετρο, τυλιγμένο με τη ρουμανική σημαία, οδηγήθηκε στο κοιμητήριο Μπελού, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή με στρατιωτικές τιμές, ως αναγνώριση της προσφοράς του.

The letter with Mircea Lucescu arrived at the church for the funeral service

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, εμφανώς συγκινημένος, στάθηκε δίπλα στη μητέρα του, αποχαιρετώντας όχι μόνο τον πατέρα του, αλλά και τον άνθρωπο που αποτέλεσε τον σημαντικότερο οδηγό στην πορεία του.

Σημαντικές προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου έδωσαν το «παρών», όπως οι Γκεόργκε Χάτζι, Ιοάν Αντόνε, Ιονούτ Λουπέσκου, Ντορίν Ματέουτς και Τζίτζι Μπεκάλι, ενώ το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία αντιπροσωπείας του ΠΑΟΚ, με στελέχη και ανθρώπους της ομάδας να ταξιδεύουν στο Βουκουρέστι για να σταθούν στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου και να τιμήσουν τη μνήμη του «Il Luce».

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου, σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός, με την παρακαταθήκη του να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

