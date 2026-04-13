Η Ντιναμό Βουκουρεστίου απέτισε φόρο τιμής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία του συλλόγου, μετά την είδηση του θανάτου του.

Πριν από την έναρξη του εκτός έδρας ντέρμπι με την Κλουζ, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας ειδικά μπλουζάκια με το πρόσωπο του θρυλικού Ρουμάνου, τιμώντας έτσι τη μνήμη του.

Με τα συγκεκριμένα t-shirts πόζαραν και στις καθιερωμένες ομαδικές φωτογραφίες πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Ο Λουτσέσκου αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Ντιναμό, καθώς ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε επτά πρωταθλήματα με τη φανέλα της ομάδας, ενώ αργότερα οδήγησε τον σύλλογο και σε έναν τίτλο ως προπονητής.