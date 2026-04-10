Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, οι ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση φορώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στον πρώην προπονητή τους, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε έναν συμβολικό φόρο τιμής προς τον έμπειρο τεχνικό, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα. Στα μπλουζάκια απεικονιζόταν ο ίδιος, συνοδευόμενος από μήνυμα που υπογράμμιζε ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

Futbol takımımız, maç öncesi ısınmaya hayatını kaybeden eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu tişörtleriyle çıktı. Seni hiç unutmayacağız #YüzyılınŞampiyonu pic.twitter.com/CjJGLA947I — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 10, 2026

Η ανάρτηση του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», εκφράζοντας τη θλίψη αλλά και την ευγνωμοσύνη προς τον εκλιπόντα προπονητή.

Η πρωτοβουλία αυτή της Μπεσίκτας συγκίνησε φιλάθλους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που σημάδεψε το άθλημα με την πορεία και την προσφορά της.