Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς πλησίασε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον αγκάλιασε θερμά και του μίλησε για λίγα δευτερόλεπτα στο αυτί, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό.

Όπως όλα δείχνουν, τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ σχετίζονταν με τη μεγάλη προσωπική απώλεια που βιώνει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η εικόνα των δύο προπονητών συγκίνησε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο, στέλνοντας μήνυμα σεβασμού και συμπαράστασης, πέρα από την ένταση του ντέρμπι.