Με ιδιαίτερο σεβασμό και συγκίνηση αναφέρονται τα ρουμανικά ΜΜΕ στον Ραζβάν Λουτσέσκου και στη στάση που κράτησε μετά τον θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, κάνοντας λόγο για μια εικόνα αξιοπρέπειας σε μια εξαιρετικά δύσκολη προσωπική στιγμή.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ παρέμεινε στο πλευρό του κόσμου που θέλησε να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, με περίπου 15.000 ανθρώπους να περνούν από το λαϊκό προσκύνημα στην Arena Națională, σε μια διαδικασία δύο ημερών.

Παρά το βαρύ πένθος, στάθηκε με ψυχραιμία και ταπεινότητα, γεγονός που προκάλεσε τον σεβασμό τόσο της ποδοσφαιρικής κοινότητας όσο και των φιλάθλων, ενώ παράλληλα δέχθηκε έντονη συμπαράσταση από όλη τη Ρουμανία.

Την ίδια ώρα, γίνεται λόγος για την επικείμενη επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Στην πιο συγκινητική στιγμή της τελετής, ο ίδιος αποχαιρέτησε τον πατέρα του μπροστά στο φέρετρο, εμφανώς συγκλονισμένος, μιλώντας για την καθοδήγηση και την αγάπη που έλαβε σε όλη του τη ζωή. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα εξέφρασε την ελπίδα πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θα είναι περήφανος για τον ίδιο «από ψηλά», ενώ στο τέλος φίλησε τον σταυρό πάνω στο φέρετρο, σε μια εικόνα που προκάλεσε έντονη συγκίνηση.