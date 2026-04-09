Το ποδόσφαιρο πενθεί για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, που αποτέλεσε τον μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ρουμανικού αθλητισμού.

Χιλιάδες κόσμου συνέρρευσαν στην Arena Nationala για να αποτίσουν φόρο τιμής στον θρυλικό τεχνικό.

Η σορός του Λουτσέσκου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με τον γιο του, Ραζβάν, να παραμένει συνεχώς δίπλα στο φέρετρο από τις 16:00 της Τετάρτης (08/04), σύμφωνα με ρουμάνο δημοσιογράφο. Η αφοσίωσή του δεν έχει μειωθεί ούτε λεπτό.

Σύμφωνα με τον Εμάνουελ Ρόσου, περίπου 10.000 άτομα πέρασαν από το γήπεδο του Βουκουρεστίου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Λουτσέσκου.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την Arena Nationala έως το βράδυ της Πέμπτης (09/04), ενώ η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (10/04).

Δείτε ζωντανή εικόνα από το λαϊκό προσκύνημα:

