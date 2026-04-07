Μπορεί το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει, αλλά η ένταση γύρω από τους εργαζομένους που θα φιλοξενήσουν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός εντείνεται.

Η Unite Here Local 11, που εκπροσωπεί σεφ, σερβιτόρους και μπάρμαν στο γήπεδο του Inglewood, ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας ενόψει της διοργάνωσης και υπέβαλε τρία βασικά αιτήματα προς τη FIFA και τον ιδιοκτήτη του SoFi Stadium, Kroenke Sports & Entertainment.

Πρώτον, τη δημόσια δέσμευση ότι η ICE και η Ακτοφυλακή δεν θα έχουν ρόλο στο τουρνουά. Ακολούθως, την προστασία των θέσεων εργασίας και των όρων εργασίας των εργαζομένων της ένωσης. Τελυαταίο την υποστήριξη για φθηνή στέγαση των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας.

Η Fifa δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα ζητήματα και δεν απαντάει στα αιτήματα συνάντησης με την ένωση των εργαζομένων του SoFi Stadium.

«Η FIFA και οι χορηγοί της θα βγάλουν δισεκατομμύρια από το Λος Άντζελες ενώ αρνούνται ακόμη και να αναγνωρίσουν τους σεφ, τους σερβιτόρους και τους εργαζομένους στα περίπτερα που κάνουν αυτό το γεγονός δυνατό», δήλωσε ο Κερτ Πέτερσεν, συνπρόεδρος της Local 11.

Όπως καταλαβαίνουμε, ενώ βρισκόμαστε λίγο καιρό πριν την έναρξη (11/6) του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα πάντα είναι ρευστά όσο αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων του SoFi Stadium.