Με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες αρχίζει αύριο το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών – Γυναικών και η ελληνική αποστολή έχει βλέψεις για μεγάλες διακρίσεις!

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί συνολικά με 5 αθλητές που έχουν ως στόχο να σηκώσουν την σημαία ψηλά. Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στις 26 του μηνός και το ενδιαφέρον θα είναι αμείωτο.

Την χώρα μας θα εκπροσωπήσουν στην ελευθέρα οι: Γιώργος Κουγιουμτσίδης (86κ.), Θοδωρής Κυριακής (97κ.) και Αζαμάτ Χοσόνοβ (125κ.), στην ελληνορωμαϊκή θα αγωνιστεί ο Απόστολος Τσιόβος (130κ.) και στη γυναικεία Πάλη η Μαρία Πρεβολαράκη (53κ.).

Στα Τίρανα βρίσκονται και οι δύο διεθνείς διαιτητές Χρήστος Λιάκος και Παυλίνα Γεωργίου.

Πρώτος στην μάχη του Ευρωπαϊκού θα αγωνιστεί ο Απόστολος Τσιόβολος που θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα τον Ουκρανό Βισνιβέτσκι.