Εξαιρετικός Τσιτσιπάς νίκησε τον Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Miami Open
Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Miami Open, «καθάρισε» 2-0 σετ τον Ντε Μινόρ σε 86 λεπτά και πέρασε στην επόμενη φάση.
Νέα μάχη Καραλής – Ντουπλάντις, πότε αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κλειστό Στίβου ο Έλληνας πρωταθλητής
Τιτατονομαχία περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου (21/03, 19:25) στο Τορούν ανάμεσα σε Εμμανουήλ Καραλή και Άρμαντ Ντουπλάντις στον τελικό του Παγκόσμιου Κλειστού Στίβου. Η φετινή σεζόν θεωρείται ίσως η πιο εντυπωσιακή όλων των εποχών, καθώς έξι αθλητές έχουν υπερβεί τα 6,00 μ., ενώ δύο από αυτούς, ο Άρμαντ Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής, έχουν φτάσει τα 6,15 […]
Σάκκαρη – Παρκς 0-2: Ήττα και αποκλεισμός από την πρεμιέρα στο Miami Open
Η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) έμεινε εκτός του Miami Open, καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Αλίσια Παρκς (Νο105) στον πρώτο της αγώνα για τη φάση των 64 του 1000άριου τουρνουά. Η Αμερικανίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ με 6-2, κάνοντας break στο 5-3 και υπερασπιζόμενη το σερβίς της για το 1-0. Στο δεύτερο σετ, […]
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Ο Πανταζής τερμάτισε 16ος στο τριπλούν
Ο Ανδρέας Πανταζής έκανε την παρθενική του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, αλλά η παρουσία του δεν ήταν αντιπροσωπευτική για τις δυνατότητές του. Ο 26χρονος άλτης ξεκίνησε με 15,45 μ., συνέχισε με 15,35 μ. και η τρίτη του προσπάθεια ήταν άκυρη. Για να προκριθεί στον αγώνα μετά την τρίτη προσπάθεια […]