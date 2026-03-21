Ο θρύλος της επαγγελματικής πάλης Ντένις Κόντρει, γνωστός και ως «Loverboy», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με τον συνάδελφό του Dax Harwood, με τα αφιερώματα και τα συλλυπητήρια να κατακλύζουν τον χώρο.

Ο Condrey υπήρξε ένα από τα δύο βασικά μέλη της θρυλικής ομάδας The Midnight Express τη δεκαετία του 1980, μαζί με τον Bobby Eaton, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το 2021.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Harwood μέσω συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου. Στο μήνυμά του, εξήρε τον Condrey, τονίζοντας ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανή την κληρονομιά του ίδιου και της ομάδας τους, που άνοιξαν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές στο tag team wrestling.

View this post on Instagram A post shared by Dax Harwood FTR (@daxharwood)

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχαν, αποκαλύπτοντας ότι αντάλλασσαν συχνά μηνύματα μετά από αγώνες, με τον Condrey να του δίνει συμβουλές και καθοδήγηση για τη βελτίωσή του.

Ο Condrey ξεκίνησε την καριέρα του το 1973 και αγωνίστηκε σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως η American Wrestling Association και η National Wrestling Alliance. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011, ολοκληρώνοντας μια πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.