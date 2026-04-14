Η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους επιβεβαιώνει τα αρχικά ευρήματα για εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου η φονική έκρηξη κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δειγμάτων, εντοπίστηκαν επίσης αρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλες ουσίες, όπως θείο. Τα δείγματα προήλθαν από τον αέρα, το χώμα και διάφορα υλικά, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της διαρροής. Υγραέριο βρέθηκε ακόμη και σε δείγμα χώματος 100 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο eleftheria.gr.

Τα 24 δείγματα που εξετάστηκαν, ελήφθησαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την υπόθεση της έκρηξης.

Εκτεταμένες συγκεντρώσεις προπανίου και το σημείο διαρροής

Η έκθεση αναφέρει, ότι 3.893 mg/Kg προπανίου ανιχνεύθηκαν σε δείγμα φελιζόλ από την τάφρο του σωλήνα υγραερίου. Στο ίδιο δείγμα βρέθηκαν επίσης μεγάλες ποσότητες ισοβουτανίου (393 mg/Kg) και βουτανίου (425 mg/Kg).

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ίχνη πτητικών ουσιών και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, όπως τολουόλιο, ξυλόλιο, τριμέθυλο-βενζόλιο, αίθυλο-διμέθυλο-βενζόλιο, μέθυλο-πρόπυλο-βενζόλιο και τετραμέθυλο-βενζόλιο σε διάφορες μορφές.

Υγραέριο εντοπίστηκε και σε δείγμα χώματος από τον έβδομο λάκκο πίσω από το χαντάκι, ανατολικά του εργοστασίου, σε βάθος ενός μέτρου. Επιπλέον, υψηλή συγκέντρωση προπανίου (650 mg/Kg) ανιχνεύθηκε σε δείγμα καμένου υλικού από το πάτωμα του υπογείου.

Σημάδια διάβρωσης στην υπόγεια σωλήνωση

Η έκθεση επισημαίνει, ότι η εξωτερική επιφάνεια τμήματος της υπόγειας σωλήνωσης που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές «φέρει σημάδια διάβρωσης». Η διάβρωση χαρακτηρίζεται επιφανειακή, αποδιδόμενη στην υγρασία του περιβάλλοντος χώματος και στην παρουσία υδατοδιαλυτών χλωριόντων και θειικών ιόντων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα, η διάβρωση αυτή «δεν φαίνεται να διατρέχει το πάχος του σωλήνα ώστε να προκαλέσει διαρροή του ρευστού». Κατά την εξέταση τεσσάρων εγκάρσιων τομών δεν διαπιστώθηκε τοπική διάβρωση.

Επιπλέον, η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού παρουσιάζει καφέ χρώμα, χωρίς οπτικά σημάδια τοπικής διάβρωσης ή κοιλωμάτων (pits) που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή. Τα προϊόντα διάβρωσης που αφαιρέθηκαν από την εξωτερική επιφάνεια αποτελούνται από ενώσεις τρισθενούς σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου.

Σύμφωνα με τα δείγματα αερίου που ελήφθησαν από τις δύο υπέργειες δεξαμενές, η πρώτη περιείχε προπάνιο σε ποσοστό 89% κ.β., ενώ η δεύτερη σε ποσοστό 87,7% κ.β. Οι φιάλες των δειγμάτων «αναδίδουν δυσάρεστη οσμή θειούχων οργανικών ενώσεων», όπως σημειώνεται στην έκθεση.