Το να κοιτάξει στα μάτια της τον γιγαντόσωμο Έντι Ταβάρες, που φτάνει τα 221 εκατοστά, ήταν σχεδόν ακατόρθωτο για τη Ντενίζ Ακσόι. Ωστόσο, η ίδια απέδειξε ότι με λίγη ευρηματικότητα όλα γίνονται.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η δημοσιογράφος χρειάστηκε να πάρει δηλώσεις από τον πανύψηλο σέντερ. Στην αρχική τους συνάντηση, η διαφορά ύψους ήταν εντυπωσιακή, αφού μετά βίας έφτανε στους ώμους του.

Στη συνέχεια όμως, και συγκεκριμένα στη συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα, είχε ήδη σκεφτεί τη λύση. Στάθηκε πάνω σε ένα μεταλλικό κουτί που βρισκόταν κοντά στα αποδυτήρια, καταφέρνοντας έτσι να μειώσει αισθητά τη διαφορά ύψους και να τον αντικρίσει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο.

Με αυτό το απλό αλλά αποτελεσματικό τέχνασμα, η Ακσόι έδειξε ότι δεν αφήνει τίποτα να τη δυσκολέψει στη δουλειά της, ούτε καν έναν από τους ψηλότερους παίκτες της EuroLeague.