Ο Έντι Ταβάρες με το έκτο ριμπάουντ του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασε συνολικά τα 2.011 ριμπάουντ στη EuroLeague, ξεπερνώντας τον Παούλιους Γιανκούνας και γράφοντας ιστορία στη διοργάνωση.

Ο Ταβάρες χρειαζόταν μόλις έξι ριμπάουντ για να προσπεράσει τον Λιθουανό σέντερ, ο οποίος είχε σταματήσει στα 2.010 ριμπάουντ αγωνιζόμενος με Χίμκι και Ζάλγκιρις και κρατούσε την κορυφή της λίστας μέχρι σήμερα (8/1).

Στον αγώνα της 21ης αγωνιστικής, ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι χρειάστηκε 18 λεπτά συμμετοχής για να φτάσει τον στόχο του. Με κάθε κατοχή, έδειχνε γιατί θεωρείται ένας από τους πιο κυριαρχικούς ριμπάουντερ της EuroLeague, και το έκτο ριμπάουντ του τον ανέβασε στην κορυφή όλων των εποχών.