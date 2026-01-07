Ήττες για τις ελληνικές ομάδες στην 20η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να χάνει στην Κωνσταντινούπολη από την Φενερμπαχτσέ με 88-80 και τον Παναθηναϊκό από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ με 87-74.
Μετά την ήττα από την τούρκικη ομάδα, το ρεκόρ του Ολυμπιακού διαμορφώθηκε στο 11-8 (σ.σ εκκρεμεί το εντός έδρας παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ) και το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού στο 12-8, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται εκτός 6άδας.
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε εκτός έδρας την Βιλερμπάν με 80-69, η Βαλένθια στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα με 106-89, η Χάποελ την Ντουμπάι με 85-60, η Μπαρτσελόνα την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 93-83 και η Βίρτους την Ζαλγκίρις με 83-79.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα 20ης αγωνιστικής
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
Μονακό – Παρτίζαν 101-84
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 85-60
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 8/1 στις 18:00
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 8/1 στις 21:15
Βαλένθια – Μονακό 8/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/1 στις 21:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30
Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00