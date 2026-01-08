Ο Γκόραν Σάσιτς, επικεφαλής της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague , παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο Mackolik, τοποθετούμενος για τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, από τη δομή της EuroLeague έως τις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe.

Όπως ανέφερε, το πρότζεκτ NBA Europe δεν αφορά μόνο το μπάσκετ, αλλά επηρεάζει άμεσα και το ποδόσφαιρο, καθώς οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν συνηθίσει να αμείβονται για τη συμμετοχή τους και όχι να πληρώνουν. Ο Σάσιτς έθεσε ως κομβικό ερώτημα το πώς θα πειστούν οι ομάδες να επενδύσουν, ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο. Παρ’ όλα αυτά, τάχθηκε υπέρ μιας κοινής προσέγγισης NBA, FIBA και EuroLeague.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις της διοίκησης και έλλειψη σεβασμού που ξεπέρασαν κάθε όριο.