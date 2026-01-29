Στη Μεξικό, οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα που θεωρούνται ύποπτα για επίθεση με πυροβόλα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, η οποία προκάλεσε 11 νεκρούς και περίπου 10 τραυματίες.

Η επίθεση συνέβη σε συνοικιακό στάδιο στη Σαλαμάνκα, πόλη της πολιτείας Γουαναχουάτο, περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τη βία και το οργανωμένο έγκλημα.

Οι αρχές θεωρούν πως η επίθεση ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τριών υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στην αιματηρή επίθεση με πυροβόλα όπλα στο Μεξικό, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου δέκα ακόμη σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε συνοικιακό στάδιο στη Σαλαμάνκα, πόλη περίπου 160.000 κατοίκων στην πολιτεία Γουαναχουάτο. Η περιοχή θεωρείται από τις πιο πληγείσες από τη βία των καρτέλ στο Μεξικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Η πολιτειακή γραμματεία Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από «συντονισμένες και στοχευμένες επιχειρήσεις». Ωστόσο, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των υπόπτων ή τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η μυστικότητα της έρευνας.

Αντίπαλα καρτέλ πίσω από την επίθεση

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εταιρεία είχε σχέσεις με το ισχυρό Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Οι δράστες φέρονται να ανήκαν στο αντίπαλο Καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα (ΚΣΡΛ). Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης κλεμμένων καυσίμων, της λιανικής εμπορίας ναρκωτικών και των εκβιάσεων.

Η βία στο Μεξικό παραμένει ανεξέλεγκτη

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο δείκτης ανθρωποκτονιών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, φτάνοντας τις 17,5 ανά 100.000 κατοίκους το 2025.

Ωστόσο, στη Γουαναχουάτο ο δείκτης παραμένει υπερδιπλάσιος, στις 38,8 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κρίση ασφάλειας στην περιοχή.

Από το 2006, το κύμα βίας που αποδίδεται στα καρτέλ έχει προκαλέσει πάνω από 450.000 θανάτους, ενώ περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.