Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ατόμων που επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν 18χρονο μέρα-μεσημέρι έξω από σχολείο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, επί της οδού Λέλας Καραγιάννη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ομάδα πέντε με έξι ατόμων επιτέθηκε στον 18χρονο με καταγωγή από την Κούβα και ένας εξ αυτών τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ στον μηρό.

Καθηγητής του Λυκείου τον βρήκε μέσα στα αίματα απέναντι από την είσοδο του σχολείου και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».