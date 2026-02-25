Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02) στις 15:10, στη διασταύρωση των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια, μεταξύ δύο οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βιντεοληπτικό υλικό, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας 51χρονος διανομέας, αναβάτης μοτοσικλέτας, και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Οι δύο άνδρες φαίνεται να διαπληκτίστηκαν για λόγους προτεραιότητας στον δρόμο.

Στο βίντεο ακούγεται ο νεότερος άνδρας να φωνάζει προς τον ηλικιωμένο «πήγες να με σκοτώσεις», ενώ λίγο αργότερα σταματά τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αχαρνών και ελέγχει το αριστερό του χέρι, όπου είχε δεχθεί μαχαιριά. Το τραύμα, ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρό.

Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και να ανταλλάσσουν γροθιές.

Ο 70χρονος οδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 9 εκατοστών, νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα. Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.