Εύκολη σπιτική λαγανα συνταγή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου αξεπέραστη και όλα τα μυστικά της. Παραδοσιακή λαγάνα τραγανή και αφράτη σαν φούρνου, με σουσάμι χωρίς μίξερ & χωρίς πλάστη. Με τα χέρια σου σε 3’ φτιάξε την καλύτερη Λαγάνα για την Καθαρά Δευτέρα.

Υλικά συνταγής

  • 1 φακελάκι μαγιά ξερή (ή 1 κύβο 25 γραμ. νωπή),
  • 300 ml νερό χλιαρό (προσοχή όχι καυτό),
  • 50 ml ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο,
  • 500 γραμ. αλεύρι σκληρό για ψωμί,
  • 1 κ.σ. κοφτή αλάτι,
  • 1-2 γερές πρέζες ζάχαρη,
  • 100 γραμ. σουσάμι

Για την εκτέλεση και όλα τα μυστικά της λαγανας εδώ: https://www.argiro.gr/recipe/lagana/

