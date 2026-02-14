Εύκολη σπιτική λαγανα συνταγή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου αξεπέραστη και όλα τα μυστικά της. Παραδοσιακή λαγάνα τραγανή και αφράτη σαν φούρνου, με σουσάμι χωρίς μίξερ & χωρίς πλάστη. Με τα χέρια σου σε 3’ φτιάξε την καλύτερη Λαγάνα για την Καθαρά Δευτέρα.

Υλικά συνταγής

1 φακελάκι μαγιά ξερή (ή 1 κύβο 25 γραμ. νωπή),

300 ml νερό χλιαρό (προσοχή όχι καυτό),

50 ml ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο,

500 γραμ. αλεύρι σκληρό για ψωμί,

1 κ.σ. κοφτή αλάτι,

1-2 γερές πρέζες ζάχαρη,

100 γραμ. σουσάμι

Για την εκτέλεση και όλα τα μυστικά της λαγανας εδώ: https://www.argiro.gr/recipe/lagana/