Σε 15 μέρες περίπου αναμένεται να συνεδριάσει, σε πανηγυρικό κλίμα, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ, για το εναρκτήριο λάκτισμα του προσυνεδριακού διαλόγου. Το κλίμα όμως στο εσωτερικό του κόμματος μόνο πανηγυρικό δεν είναι, καθώς τα «μαχαίρια» μεταξύ της προεδρικής πλευράς και ορισμένων πλευρών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν ακονίζονται απλώς, έχουν ήδη βγει από τα θηκάρια.

Το τελευταίο επεισόδιο, μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, διαφωνίες και αντεγκλήσεις μεταξύ των στελεχών, που έφεραν ακόμα και προτροπές για πειθαρχικά μέτρα, ήρθε με τον διορισμό των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ), που η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή. Η λίστα με τους συντονιστές προκάλεσε ενόχληση σε μια σειρά από περιφέρειες, καθώς γραμματείς νομαρχιακών επιτροπών που δεν ανήκουν στον πυρήνα των υποστηρικτών του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά έχουν εκλεγεί από τις οργανώσεις τους, καρατομήθηκαν.

Για την απόφαση δεν υπήρξε διαβούλευση ή προηγούμενη ενημέρωση, παρότι στην τελευταία συνεδρίαση της οργανωτικής ΚΟΕΣ το θέμα, ειδικά για τους νομαρχιακούς γραμματείς, τέθηκε από δύο πρόσωπα διαφορετικών εσωκομματικών τάσεων -τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη και τον Κώστα Πανταζή (στέλεχος που ανήκει στο περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου).

Αντιστοίχως, για την σύνθεση των ΝΟΕΣ, ο Χάρης Δούκας είχε στείλει, σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και δύο μήνες επιστολή στην Χαριλάου Τρικούπη. Κανείς από αυτούς, ωστόσο, ούτε τα μέλη του οργάνου ούτε η πλατεία Κοτζιά έλαβαν καμία ενημέρωση για το τι αναμενόταν να γίνει -η συνεδρίαση της οργανωτικής ΚΟΕΣ, μάλιστα, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα (Δευτέρα 02/02) αναβλήθηκε λόγω προσωπικού κωλύματος του γραμματέα, Γιάννη Βαρδακαστάνη και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Επιστολή διαμαρτυρίας στις Σέρρες, παραίτηση στην Λάρισα

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ΝΟΕΣ με καρατομήσεις θεωρούνται οι Σέρρες, η Λάρισα, η Αιτωλοακαρνανία, η Κέρκυρα, αλλά ακόμα και η Α’ Θεσσαλονίκης -σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, δε, οι τοπικές αντιδράσεις ήρθαν δημόσια. Η επιστολή-ανάρτηση που υπογράφεται από σχεδόν όλη την νομαρχιακή επιτροπή Σερρών κάνει λόγο για ένα «Συνέδριο χωρίς οργανωτική νομιμοποίηση, με τη βάση στο περιθώριο και με διορισμένους μηχανισμούς στη θέση της συλλογικής έκφρασης».

Τα μέλη τονίζουν πως δεν αποδέχονται «αυτές τις διαδικασίες που οδηγούν το Κίνημα σε εσωστρέφεια (…) Η επίκληση της «ανανέωσης» δεν πείθει. Ανανέωση δεν είναι η αντικατάσταση της δημοκρατικής νομιμοποίησης με διορισμούς. Δεν είναι η σιωπή των οργανώσεων».

Στην Λάρισα, ο γραμματέας Τυρνάβου, Γιάννης Μαλάκος, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για την αντικατάστασή του: «Αξιολογήθηκα από κάποιους και κρίθηκα ακατάλληλος; (…) Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι με τέτοιου τύπου εμπνευσμένες ενέργειες και πρακτικές, θα εμφυσήσει την κοινωνία και θα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο ύψος που του αξίζει;», σχολίασε.

Μπαλάκι ευθυνών για τις δημοσκοπήσεις

Το επεισόδιο με τις ΝΟΕΣ είναι ενδεικτικό της ατμόσφαιρας που επικρατεί μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και -κυρίως- της πλατείας Κοτζιά, ενώ τα σκάγια παίρνουν και την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος επιμένει σε θέματα εσωκομματικής δημοκρατίας και ανάγκη συχνότερης συνεδρίασης των οργάνων, ενώ δήλωσε επίσης (parapolitika.gr) πως «τα κείμενα του προσυνεδριακού μας διαλόγου πρέπει να περιλαμβάνουν και συγκεκριμένη πρόταση για τις βασικές αρχές του πλαισίου κυβερνητικών συνεργασιών όπως θα τις επιδιώξουμε ως πρώτο κόμμα, πέρα από την αυτονόητη απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ, ασχέτως του εκλογικού αποτελέσματος», χωρίς να χρησιμοποιεί την λέξη «ψήφισμα», στην οποία τακτικά αναφέρεται ο δήμαρχος Αθηναίων.

Η επιμονή στο ψήφισμα αυτό, το οποίο θα αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά, περιγράφεται από τον Δούκα ως κόκκινη γραμμή, ενώ από την πλευρά τους μια σειρά στελεχών στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και η Αννα Διαμαντοπούλου, έχουν επί της ουσίας περιγράψει ως αχρείαστο -καθώς, όπως σχολίασε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, το καταστατικό δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε η βάση να αποφασίσει την οποιαδήποτε πολιτική συνεργασία.

Με αφορμή ωστόσο αυτό, όσο και τις δηλώσεις περί καθήλωσης των ποσοστών του κόμματος και της ανάγκης αλλαγής στρατηγικής (όπως έκανε εκ νέου ο Δούκας στο «Face2face» των ΝΕΩΝ, όπου επανέλαβε πως η πρόσκληση σε διάλογο αφορά, αν το θέλει και όταν κάνει κόμμα, και τον Αλέξη Τσίπρα) ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει γίνεται συχνά κάτω από την μέση. Σενάρια της μιας πλευράς, που ψιθυρίζονται στο παρασκήνιο, λένε πως μια μη αποδοχή του ψηφίσματος επιτρέπει στον Ανδρουλάκη να είναι πιο ευέλικτος απέναντι στη ΝΔ, ανοίγοντας άρα παράθυρο συνεργασίας αν οι συσχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί για το ΠΑΣΟΚ. Σενάρια της άλλης μιλούν για «δημιουργία κλίματος» που θα οδηγήσει στην αποχώρηση Δούκα από το συνέδριο -και κατ’ επέκταση, από το ΠΑΣΟΚ- με αφορμή το συγκεκριμένο ψήφισμα. Τόσο οι μεν όσο και οι δε διαψεύδουν τα όσα τους αποδίδονται, όμως αυτό δεν σταματάει την συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης -με τους μεν να κατηγορούν τους δε για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, που δεν δείχνουν την βελόνα να κουνιέται.