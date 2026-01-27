Το μυστικό στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων είναι η σταθερότητα και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού δείχνει να παγιώνει τη θέση και τα ποσοστά της. Χαρτογραφώντας πέντε δημοσκοπήσεις που έχουν διεξαχθεί τον Ιανουάριο, το ποσοστό που καταγράφεται στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιάνου», φαίνεται να αποκτά σταθερότητα και στοιχεία… εκλογικής βάσης. Ακολουθούν οι πέντε δημοσκοπήσεις.

Δημοσκόπηση Interview: (26/1)

Στο 27% φτάνει η «δεξαμενή» της Μαρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του politic.gr.

Ειδικότερα, το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη» για την πολιτική. Ένα μικρό ποσοστό (3%) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά ενώ το 70% απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δύο επόμενες ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν χρονικά μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η οποία προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσφατη παρουσία της κας Καρυστιανού φαίνεται ότι επηρέασε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι πολίτες, οδηγώντας σε διαφορετικές εκτιμήσεις για την εικόνα της, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται αντίστοιχη επίδραση στη δυνητική ψήφο.

Συγκεκριμένα, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη.

Σε αντίθεση με την εικόνα, η δυνητική ψήφος παραμένει σταθερή. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος Καρυστιανού διαμορφώνεται στο 14,5% στο πρώτο κύμα της έρευνας (πριν τη συνέντευξη) και στο 13,8% στο δεύτερο.

Δημοσκόπηση Interview: (12/1)

Η δημοσκόπηση μέτρησε και το «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού», με το 14,5% να απαντά πολύ πιθανό, το 9,6% αρκετά πιθανό, το 12,5% λίγο πιθανό, το 61,9% καθόλου πιθανό και 1,5 ΔΞ/ ΔΑ ενώ στο ίδιο ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα απαντούν το 10,1% πολύ πιθανό, το 3,9% αρκετά πιθανό, το 11% λίγο πιθανό, το 74,6%.

Υπό αυτό το πρίσμα, στη δημοσκόπηση μετρήθηκε ο επαναπροσδιορισμός της πρόθεσης ψήφου υπό το σενάριο καθόδου των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής:

ΝΔ 23,9%

Κόμμα Καρυστιανού 14,5%

ΠΑΣΟΚ 10,5%

Κόμμα Τσίπρα 10%

ΚΚΕ 5,5%

Ελληνική Λυση 5%

Πλεύση Ελευθερίας 4,5%

Φωνή Λογικής 3,2%

ΜεΡΑ25 2,9%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ 2,3%

Νίκη 1,4%

Νέα Αριστερά 1%

Metron Analysis: (22/01)

Όσο για ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 16% θεωρεί πολύ πιθανό να την ψηφίσει (+2% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση) και το 17% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια δυνητικά ισχυρή βάση κι ένα συνολικό ποσοστό 33%. Η απήχηση εντοπίζεται κυρίως στους κεντρώους, αλλά και σε κεντροαριστερούς, αριστερούς και μέρος δεξιών ψηφοφόρων.

Για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 10% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αφετηρία 19%. Το 66% αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, με μεγαλύτερη απήχηση το υποθετικό κόμμα μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην αριστερά, την κεντροαριστερά και το κέντρο.

Σε πιθανό σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 4% δηλώνει πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και το 7% αρκετά πιθανό, δημιουργώντας μια αφετηρία περίπου 11%. Η στήριξη προέρχεται κυρίως από κεντροδεξιούς, δεξιούς αλλά και κεντρώους ψηφοφόρους.

Δημοσκόπηση Pulse: (20/1)

Tο υπό κατασκευή κόμμα που δείχνει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής, είναι η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού. Ακολουθούν το «κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια το «κόμμα» του Αντώνη Σαμαρά.

Η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

Δημοσκόπηση GPO (16/1)

Στο ερώτημα, δε, πόσο πιθανό είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα, το 22,8% απαντά πολύ και αρκετά ενώ 73,4% λένε λίγο ή καθόλου για το κόμμα Καρυστιανού. Για το κόμμα Τσίπρα τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 17,5% και στο 81,7% και για το κόμμα Σαμαρά στο 4,8% και το 94,6%.

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,9% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, πώς απαντούν αν θα ψηφίσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Όσον αφορά, δε, την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα, το 36,1% απαντά ότι θετική και μάλλον θετική κρίση και το 59,2% αρνητική και μάλλον αρνητική, με τους περισσότερους (57,6%) να εκτιμούν ότι δεν θα ενισχύσει τον αγώνα για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών.