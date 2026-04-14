Ο κόσμος του Ηρακλή ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη βραδιά στο «Ιβανώφειο», ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL (18/4, 18:15), σε ένα ματς που έχει ήδη ξεσηκώσει τους φιλάθλους.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν εντυπωσιακή, καθώς εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις οκτώ ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία το μεσημέρι της Τρίτης (14/4). Ο κόσμος του Ηρακλή «εξαφάνισε» τα μαγικά χαρτάκια άμεσα, δείχνοντας τη μεγάλη προσμονή για το ντέρμπι με τον συμπολίτη.

Όπως επισημαίνει η «κυανόλευκη» ΚΑΕ, πρόκειται για το ταχύτερο sold out της φετινής σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων. Το «Ιβανώφειο» παραμένει σταθερά γεμάτο σε κάθε εντός έδρας αναμέτρηση, δημιουργώντας μια πραγματικά καυτή έδρα για την ομάδα.