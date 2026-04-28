Πολιτική διαφυγή από το περιβάλλον φθοράς ψάχνουν εναγωνίως οι επιτελείς του Μαξίμου και της κομματικής έδρας, δίνοντας νέα μάχη συσπείρωσης παρασκηνίου αλλά και δημοσίως. Αυτή θα στηριχτεί στις επόμενες 40 μέρες, μέχρι το τέλος της άνοιξης δηλαδή, αφενός στο χαρτί της οικονομίας, αφετέρου σε οτιδήποτε θα μπορούσαν οι γαλάζιοι να το επικοινωνούν σαν «θετικό» αφήγημα – από παραδόσεις έργων μέχρι πολιτικές που μετριούνται ως ευρείας αποδοχής σε focus group και σε πανελλαδικές κυλιόμενες έρευνες, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση.

Από το Μαξίμου μετατοπίζουν το κέντρο βάρους στο πεδίο της καθημερινότητας και προσδοκούν να επαναφέρουν διαιρετικές τομές με τους πολιτικούς αντιπάλους τους στα μάτια μέχρι πρότινος ψηφοφόρων της ΝΔ, οι οποίοι εμφανίζονται – σύμφωνα με τις μετρήσεις που βλέπουν στο κυβερνητικό επιτελείο – να κρατούν αποστάσεις από την κυβέρνηση χωρίς ακόμα να έχουν κόψει οριστικά τους δεσμούς με το κυβερνών κόμμα. Μόνο που το μεγάλο στοίχημα της επαναπροσέγγισης «κοινωνικών συμμαχιών» του 2023 προϋποθέτει τη μέγιστη συσπείρωση του κόμματος, σε μια παρατεταμένη περίοδο δυσπιστίας.

Σε προσυνεδριακή τροχιά

Η ΝΔ διανύει τα τελευταία μέτρα της προσυνεδριακής τροχιάς της, ενόψει του κρίσιμου κομματικού συνεδρίου (και εκλογικού για τη σύνθεση νέας Πολιτικής Επιτροπής και άρα την καταγραφή εσωκομματικών συσχετισμών) στα μέσα Μαΐου, ενώ η κυβέρνηση κινείται σε σκηνικό πίεσης από υποθέσεις (τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, κυρίως), που πληγώνουν την εικόνα της σε σημαντικά εκλογικά ακροατήρια. Αυτές θέλει να κρατάει σε δεύτερο πλάνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξού και έως χθες το βράδυ η επικρατέστερη εκτίμηση ήταν ότι ο ίδιος δεν θα τοποθετηθεί δημόσια από την Πελοπόννησο σήμερα (στο προτελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ) για την πολιτική θύελλα που σηκώθηκε μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με προαναγγελία αιτήματος εξεταστικής επιτροπής από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Αν και το θέμα του προσυνεδρίου στο Ναύπλιο είναι το «σύγχρονο κράτος», ο Μητσοτάκης προγραμματίζει συζήτηση εστιασμένη στα περί ψηφιακής διακυβέρνησης. Με τον Μητσοτάκη θα βρίσκονται στη θεωρούμενη δεύτερη πολιτική έδρα του Αντώνη Σαμαρά, που έχει έντονο και το αγροτικό στοιχείο, οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης και Αδωνις Γεωργιάδης και μεταξύ άλλων ο Ακης Σκέρτσος ο οποίος δέχεται γαλάζια πυρά αλλά έχει την κάλυψη του Μαξίμου. Επιπλέον έχουν επιστρατευθεί βουλευτές Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελέχη των τοπικών οργανώσεων και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ, με το τελευταίο προσυνέδριο να προγραμματίζεται για τις 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.

Περιμένουν τα νέα γκάλοπ

Στο κυβερνητικό επιτελείο αναλύουν τις μεταπασχαλινές μετρήσεις και αναμένουν τα νέα γκάλοπ στα αμέσως επόμενα 24ωρα προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο «γράφουν» θετικά οι τελευταίες κινήσεις του Μητσοτάκη – το πακέτο 500 εκατ. σε οικογενειάρχες, αγρότες, συνταξιούχους, ενοικιαστές και οφειλέτες και η διπλωματική κινητικότητα – ή αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει έλεγχος της ατζέντας.

Στο επίκεντρο των αναλύσεων είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων, ένα ποσοστό που δείχνει εκ νέου να διευρύνεται, και στο οποίο εντοπίζονται κομβικές ομάδες όπως η μεσαία εισοδηματική τάξη και οι παραγωγικές ηλικίες. Εμπειρος αναλυτής αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση της γκρίζας ζώνης τον μονόδρομο, όπως εκτιμά, για τον Πρωθυπουργό να απευθύνεται πλέον με στοχευμένα μέτρα και ρητορική σε ακροατήρια που «κάποτε τον άκουγαν» και σήμερα θεωρούνται ακόμα διεκδικήσιμα από τη ΝΔ.

Ενδεικτική η εκτίμηση γαλάζιων ότι ύστερα από τα σινιάλα στις οικογένειες με παιδιά και στους συνταξιούχους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρίσκονται στο πρωθυπουργικό κάδρο στην επικείμενη ΔΕΘ. «Η κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων» είπε ο Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο και σχολίασε ότι δεν επιβάλλεται από την Ευρώπη αλλά από την ανάγκη να μειωθεί το χρέος που «κληρονομήσαμε από άλλες γενιές». Ο Κώστας Τασούλας είπε ότι «η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης, δεν μοιράζει άσκοπα και λαϊκίστικα χρήματα αλλά προστατεύει το μέλλον από επιπολαιότητες».