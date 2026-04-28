Οποιος ξέρει ή υποψιάζεται το παρασκήνιο πίσω από τη σταυροδοσία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ξέρει πως τα χαμόγελα και τα χειροκροτήματα μπορεί να έκρυβαν κάποιες προσωπικές αδικίες, όμως κατά βάση ήταν ειλικρινή – την Κυριακή, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κλίμα ήταν το καλύτερο που έχει υπάρξει στο κόμμα εδώ και πολλά χρόνια.

Οχι γιατί οι διαφορετικές προσεγγίσεις δεν υπάρχουν ή γιατί λείπει η προσωπική φιλοδοξία, αλλά γιατί πίσω από αμοιβαίους, μικρότερους ή μεγαλύτερους, συμβιβασμούς που δεν βγήκαν δημόσια στην επιφάνεια, έγινε σαφές πως εντός του ΠΑΣΟΚ έχουν απόλυτη επίγνωση του διακυβεύματος της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Κανείς δεν θέλει να «χαλάσει» ή να μικρύνει την ευκαιρία του κόμματος για την ολική επαναφορά του. Και κανείς δεν θα το κάνει, ειδικά από τη στιγμή που οι συσχετισμοί του τελευταίου συνεδρίου αποτυπώθηκαν και στα νέα πασοκικά όργανα.

Κατάταξη

Καθόλου τυχαία, για παράδειγμα, οι Μανώλης Χριστοδουλάκης και Παύλος Γερουλάνος πήραν την τρίτη και την τέταρτη θέση στην κατάταξη, ενώ ο Χάρης Δούκας, που πολλοί πόνταραν σε χαμηλή σειρά, βρέθηκε στην ενδέκατη θέση, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας – και από τα μέλη της ΚΠΕ του κόμματος, παρά τις διάφορες εσωκομματικές κόντρες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη, που τον προσφώνησε «ο δήμαρχός μας».

Πρώτος στη σταυροδοσία βρέθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς – ένα πρόσωπο που φημολογούνταν για μέρες ακόμα και ως επιλογή για τον γραμματέα του κόμματος. «Νομίζω ότι, αν μπορώ να τον ερμηνεύσω τον πρόεδρο, ήθελε να περάσει αυτό. Νομίζω ότι ήθελε να περάσει και ένα άλλο μήνυμα που συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ σε όλη τη διαδρομή στη Μεταπολίτευση, ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από κάπου, από το πουθενά ίσως, από ένα ασήμαντο χωριό και κάπου να φτάσει», ανέφερε, με τη σειρά του, και ο νεοεκλεγείς γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης (ΕΡΤNews), ο οποίος εκτίμησε πως το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα θυμίζει σε τίποτα τη σημερινή αποτύπωση των δημοσκοπήσεων. «Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη αποτυχία σε αποτέλεσμα που πήρε ως κυβέρνηση το ’19 σε σχέση με το ’23. Δεκαπέντε μονάδες διαφορά. Να μην το ξεχνάμε αυτό», ανέφερε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και το κατά πόσο αυτό το κόμμα απειλεί το ΠΑΣΟΚ.

Μίνι ανασχηματισμός

Η ομογενοποίηση αυτή, με το κλείσιμο των οργανωτικών εκκρεμοτήτων, δίνει στο ΠΑΣΟΚ την ώθηση της κοινής γραμμής, με την οποία εμφανίστηκε και στο ζήτημα των υποκλοπών χθες, αλλά και την οποία θα ακολουθήσει μέχρι την επόμενη εθνική κάλπη – καθόλου τυχαίο δεν ήταν, επίσης, το κεντρικό μήνυμα στήριξης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης επί υπουργίας Αννας Διαμαντοπούλου απέναντι στην ανάρτηση του Ακη Σκέρτσου, που επιβεβαίωνε τη διάθεση το πασοκικό μέτωπο να φανεί και να παραμείνει αρραγές. Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να αποφασιστεί και ένας μίνι ανασχηματισμός στους κοινοβουλευτικούς τομεάρχες, για τη δημιουργία μιας στιβαρής σκιώδους κυβέρνησης (αν και για τίποτα, ακόμα, δεν υπάρχουν τελικές αποφάσεις), ενώ αναμένεται να ξεκινήσει και η τελική φάση της διεύρυνσης, με πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, διά χειρός του ίδιου του Ανδρουλάκη.