Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι ΗΠΑ ενέκριναν την ανάπτυξη των λεγόμενων «attack submarines» και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με τη Σεούλ για την προμήθεια πυρηνικού καυσίμου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στις διμερείς σχέσεις, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην κορεατική χερσόνησο, με τη Βόρεια Κορέα να συνεχίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα και την Κίνα να ενισχύει την περιφερειακή της επιρροή.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Η νέα αμυντική συνεργασία έρχεται μετά από μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον προηγούμενο μήνα, μειώνοντας τους δασμούς από 25% σε 15%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς 25% στη Σεούλ νωρίτερα φέτος, ωστόσο ο Νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε Μιούνγκ κατόρθωσε να διαπραγματευτεί τη μείωσή τους, προσφέροντας επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ – εκ των οποίων 200 δισ. σε μετρητά και 150 δισ. στη ναυπηγική βιομηχανία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι ΗΠΑ «έδωσαν έγκριση στη Δημοκρατία της Κορέας να κατασκευάσει πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια και θα συνεργαστούν στενά για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένων των πηγών προμήθειας καυσίμου».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα υποβρύχια θα ναυπηγηθούν σε ναυπηγείο της Hanwha στη Φιλαδέλφεια.

Μέχρι σήμερα, μόλις έξι χώρες διαθέτουν πυρηνοκίνητα στρατηγικά υποβρύχια: οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ινδία.

Η Νότια Κορέα διαθέτει περίπου 20 υποβρύχια, όλα όμως με πετρελαιοκίνητη πρόωση, γεγονός που τα υποχρεώνει να αναδύονται συχνότερα. Τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια μπορούν να επιχειρούν ταχύτερα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

«Έδωσα την έγκρισή μου να κατασκευάσουν ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, αντί για τα παλαιότερα, πολύ λιγότερο ευέλικτα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια που διαθέτουν σήμερα», έγραψε ο Τραμπ στην Truth Social.

Η χώρα είναι ήδη παγκόσμια δύναμη στην πολιτική πυρηνική ενέργεια. Είχε αναπτύξει πρόγραμμα πυρηνικών όπλων τη δεκαετία του 1970, το οποίο εγκατέλειψε ύστερα από αμερικανική πίεση.

Ωστόσο, η ικανότητά της να εμπλουτίζει ή να επεξεργάζεται ουράνιο παραμένει περιορισμένη, καθώς εξαρτάται πλήρως από εισαγωγές υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Γιατί η Σεούλ επιδιώκει πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στην αντιμετώπιση της απειλής από τη Βόρεια Κορέα, η οποία πρόσφατα γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει και εκείνη πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Ο πρόεδρος Λι είχε επισημάνει στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνόδου του APEC τον περασμένο μήνα, ότι η χώρα του τα χρειάζεται ακριβώς για αυτόν τον σκοπό.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο υπουργός Άμυνας Αν Γκιου-Μπακ χαρακτήρισε το πρόγραμμα των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων «περήφανο επίτευγμα» για τη Νότια Κορέα και σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της άμυνάς της έναντι του Βορρά.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αθόρυβη λειτουργία των υποβρυχίων αυτών θα κρατά τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν «άγρυπνο τα βράδια».