ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η Ρωσία προστάτεψε τον στόλο των πυρηνικών της υποβρυχίων στην Αρκτική μέσω υποθαλάσσιου συστήματος παρακολούθησης που δημιουργήθηκε με εξοπλισμό από ΗΠΑ και Ευρώπη, αποκτημένο μέσω μυστικού δικτύου προμηθειών.

Το σύστημα παρακολούθησης Harmony εντοπίζει αμερικανικά υποβρύχια σε στρατηγικές ρωσικές περιοχές, υπονομεύοντας την ικανότητα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να παρακολουθούν ή να εξουδετερώσουν τα ρωσικά υποβρύχια σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η Ρωσία κατάφερε να παρακάμψει για χρόνια τις δυτικές κυρώσεις και ελέγχους εξαγωγών, ενισχύοντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της πυρηνικής της στρατηγικής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η Washington Post αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της ότι η Ρωσία ανέπτυξε ένα προηγμένο υποθαλάσσιο σύστημα παρακολούθησης για την προστασία των πυρηνικών της υποβρυχίων στην Αρκτική, βάσει οικονομικών εγγράφων, δικαστικών υποθέσεων και πληροφοριών από δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας. Το σύστημα δημιουργήθηκε με τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, τον οποίο η Μόσχα προμηθεύτηκε κρυφά από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, χρησιμοποιώντας σειρά εταιρειών-βιτρίνα ώστε να αποκρύψει τον πραγματικό της ρόλο στις συναλλαγές.

Με αυτό τον τρόπο, η Ρωσία απέκτησε ευαίσθητα συστήματα σόναρ, υποβρύχιο drone με δυνατότητα λειτουργίας στα 3.000 μέτρα βάθος, υπόγειες κεραίες και στόλο πλοίων που εμφανίζονταν ως εμπορικά ή ερευνητικά, ενώ στην πραγματικότητα εγκαθιστούσαν τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με γερμανικά δικαστικά έγγραφα και πληροφορίες από αμερικανικούς και δυτικούς φορείς ασφαλείας, το όλο εγχείρημα αποτελούσε πολυετές μυστικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός αόρατου δικτύου παρακολούθησης στη Θάλασσα του Μπάρεντς και άλλες ζώνες όπου επιχειρούν ρωσικά υποβρύχια με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Το σύστημα Harmony βασίζεται σε δίκτυο αισθητήρων στον βυθό, που σκοπό έχει να εντοπίζει αμερικανικά υποβρύχια εισερχόμενα σε στρατηγικά ρωσικά «προπύργια». Οι ειδικοί σημειώνουν ότι έτσι διαταράσσονται οι δυτικές προσπάθειες εντοπισμού ή εξουδετέρωσης των ρωσικών υποβρυχίων, τα οποία παραμένουν κρίσιμο όπλο δεύτερου πλήγματος σε περίπτωση πυρηνικής σύρραξης, ακόμη και αν καταστραφούν οι επίγειες βάσεις πυραύλων της Ρωσίας.

Η έκταση της εξάρτησης της Μόσχας από δυτικούς προμηθευτές για την υλοποίηση του Harmony, καθώς και οι λεπτομέρειες του παράνομου κυκλώματος προμηθειών, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί πλήρως.

Οι αποκαλύψεις εντάσσονται στο δημοσιογραφικό ερευνητικό έργο Russia Secrets της Washington Post και ευρωπαϊκών μέσων. Τα ευρήματα αναδεικνύουν πώς η Ρωσία κατάφερε να παρακάμψει δυτικές κυρώσεις και ελέγχους εξαγωγών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πυρηνική της στρατηγική.

Σύμφωνα με ειδικούς και πρώην αξιωματούχους ναυτικού, η αδυναμία των δυτικών κυβερνήσεων και εταιρειών να αποτρέψουν την απόκτηση τέτοιας τεχνολογίας από τη Ρωσία έχει υπονομεύσει την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: LRT