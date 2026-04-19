Η ιστορία της Eurovision είναι γεμάτη από παιδιά που ονειρεύτηκαν να βρεθούν στη σκηνή της, και η Antigoni Buxton είναι η ζωντανή απόδειξη. Ένα σπάνιο κλιπ από το 2005 μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, δείχνοντας τη μικρή τότε Antigoni να τραγουδά με πάθος το «My Number One», λίγο μετά την ιστορική νίκη της Έλενας Παπαρίζου.

Ο δρόμος για τη Βιέννη με το «Jalla»

Η Antigoni Buxton φέτος παίρνει τη σκυτάλη για την Κύπρο και ετοιμάζει βαλίτσες για τη Βιέννη. Θα εμφανιστεί στον β’ ημιτελικό, στις 14 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, στις 16 Μαΐου.