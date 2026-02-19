Η εκρηκτική και εντυπωσιακή παρουσία της Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη, με το τραγούδι «JALLA», έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το «JALLA» σημειώνει εντυπωσιακή πορεία, κατακτώντας την κορυφή στο YouTube. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την κυκλοφορία του, το βιντεοκλίπ ξεπέρασε τα 1,2 εκατομμύρια προβολές, αποτελώντας τη συμμετοχή με τις περισσότερες προβολές ανάμεσα σε όλες τις φετινές του διαγωνισμού.

Η δυναμική παρουσία της Antigoni και η άμεση απήχηση του τραγουδιού στο κοινό αποτυπώνουν τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει προκαλέσει. Οι fans στηρίζουν μαζικά τη συμμετοχή από την πρώτη στιγμή, χαρίζοντάς της μία από τις πιο εντυπωσιακές ψηφιακές επιδόσεις της χρονιάς.

Παράλληλα, στο Spotify το «JALLA» έχει ξεπεράσει τα 650 χιλιάδες streams, με ακροατές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Αμερική και πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Η ευρεία απήχησή του επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού σε ολόκληρη την ήπειρο.

Στο Shazam το τραγούδι βρίσκεται στο Νο12 των Viral, συνεχίζοντας σταθερά την ανοδική του πορεία. Στα social media, κυριαρχεί με περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές σε TikTok και Instagram, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία και τη θερμή στήριξη των Eurofans.

Το «JALLA» εξελίσσεται σε συμμετοχή-φαινόμενο, με εκατοντάδες reaction videos να πλημμυρίζουν το YouTube και το TikTok. Δημιουργοί περιεχομένου από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν με ενθουσιασμό, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «JALLA».

Το τραγούδι έκανε το ντεμπούτο του στο #38 των ελληνικών Spotify charts, ενώ κατέκτησε τη θέση #15 στο Apple Music chart στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία ανοδική του πορεία.

Αλλά και στα στοιχήματα η κυπριακή συμμετοχή ανεβαίνει εντυπωσιακά ανερχόμενη στην 11η θέση από την 13 θέση που βρισκόταν μόλις προχθές (16/2) με προοπτικές για ακόμη καλύτερη επίδοση.