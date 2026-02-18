Akylas και «FERTO»: Το όνομα και το τραγούδι που έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις πριν καν ξεκινήσει η φετινή Eurovision. Ο καλλιτέχνης που ξεχώρισε στη διαδικασία επιλογής, ετοιμάζεται τώρα να κυνηγήσει το «χρυσό» στη Βιέννη, με μια εμφάνιση που υπόσχεται να συζητηθεί.

Σε κάθε του εμφάνιση μέχρι σήμερα, ο Akylas απέδειξε ότι ξέρει να εκπλήσσει. Από την παρουσίαση του τραγουδιού, όπου χόρεψε με σκουφάκι και μενταγιόν πόκεμον, μέχρι τη συμμετοχή του στην ελληνική διοργάνωση, εντυπωσίασε με το εκκεντρικό outfit, τις χνουδωτές μπότες και τη σκηνική του παρουσία που θύμιζε video game.

Το μεγάλο στοίχημα για τον τελικό της Eurovision είναι, αν θα καταφέρει να κερδίσει ξανά τις εντυπώσεις και να κάνει το κοινό να μιλά για εκείνον.

Οι εκπλήξεις της εμφάνισης

Στον πρώτο ημιτελικό της 12ης Μαΐου, ο Akylas θα εμφανιστεί με το «FERTO» και θα χορέψει ελεύθερα, με χειλόφωνο, χωρίς μικρόφωνο να τον περιορίζει. Οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με την ομάδα του να ετοιμάζει μια εμφάνιση ανατρεπτική και γεμάτη ενέργεια.

Το πορτοκαλί σύνολο που γνωρίσαμε, δεν θα το δούμε αυτή τη φορά, ωστόσο ο καλλιτέχνης ετοιμάζει κάτι εξίσου εντυπωσιακό. Θα κρατήσει τις χνουδωτές μπότες; Θα φορέσει το χαρακτηριστικό σκουφί-γατάκι που έχει γίνει sold out; Το μόνο σίγουρο είναι, πως επιλέγει να έχει δίπλα του ανθρώπους που εμπιστεύεται «τυφλά» και τον στηρίζουν από τα πρώτα του βήματα.

Το βλέμμα που κέρδισε την Ευρώπη

Η Ευρώπη έχει ήδη αγκαλιάσει το τραγούδι του. Η αυθεντικότητα και η αλήθεια στο βλέμμα του Akylas έχουν συγκινήσει το κοινό, κάνοντάς τον έναν από τους πιο αγαπητούς συμμετέχοντες της φετινής διοργάνωσης.

Ο Σερραίος μουσικός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της κεντρικής Μακεδονίας, σε μια οικογένεια που αγωνίστηκε σκληρά για να τα καταφέρει. Με τη στήριξη των δικών του, ο Akylas κατάφερε να ξεχωρίσει, να εκφραστεί χωρίς φόβο και να μετατρέψει τις δυσκολίες σε δύναμη.

Οι άνθρωποι του αναζητούν ήδη εισιτήρια για τη Βιέννη, καθώς το momentum του Akylas και του «FERTO» ανεβαίνει συνεχώς. Το τραγούδι έχει γίνει viral και όλοι περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τι εκπλήξεις επιφυλάσσει η σκηνική του παρουσία στον ευρωπαϊκό τελικό.