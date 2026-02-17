Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεγάλη του νίκη στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ο Akylas, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην μουσικό διαγωνισμό στη Βιέννη με το «FERTO», εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την στήριξη και την αγάπη που έλαβε τόσο ο ίδιος όσο και το τραγούδι.

«Νιώθω πάρα πολύ συγκινημένος, πάρα πολύ ευγνώμων για όλο τον κόσμο που με στήριξε. Τι να πω, είμαι πραγματικά άφωνος. Είμαι λίγο… ‘συνέβη αυτό το πράγμα;’ ή βλέπω κάποιο σίριαλ ακόμη που θα κλείσω την τηλεόρασή μου και θα φύγει;», λέει στο «Buongiorno».

«Γίναμε μία οικογένεια, περάσαμε τόσες πολλές στιγμές μαζί», λέει για τους συναγωνιστές του στον διαγωνισμό, ενώ αποκαλύπτει ποιο κομμάτι θα ήθελε να κερδίσει αν δεν κέρδιζε ο ίδιος.

«Marseaux. Ήτανε φοβερή. Όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, αλλά με τη Marseaux έπαθα την πλάκα μου».

Για τη μητέρα του

Για την στιγμή που ανέβηκε στην σκηνή η μητέρα του και μοιράστηκαν τη νίκη του, σημειώνει: «Ήταν μία πολύ μοναδική, ιδιαίτερη, μαγική στιγμή για μένα. Το ότι ανέβηκε και η μητέρα μου πάνω στην σκηνή και βίωσε και αυτή όλο αυτό και ήμασταν μαζί, ήταν μαγικό. Δεν ξέρω, απίστευτο».

Πλέον, δίνει ραντεβού στη Βιέννη με το «FERTO». «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος».