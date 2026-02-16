Μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε ο Akylas μία ημέρα μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό για την Eurovision στην εκπομπή «Στούντιο 4», μιλώντας για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, για τους γονείς του οι οποίοι έχουν χωρίσει και για κάποιες άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Αρχικά, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχθηκε πριν τον διαγωνισμό για το κομμάτι του «Ferto», λέγοντας: «Υπήρχαν και σχόλια που με έριξαν, αλλά τα πιο πολλά ήταν θετικά. Οι φίλοι μου, μού έλεγαν να μην τα κοιτάζω, για να μην επηρεάζομαι. Τώρα στον τελικό ήμουν πιο αγχωμένος». Στη συνέχεια αποκάλυψε τι έγραφε το χαρτάκι, που του έπεσε από το παντελόνι του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στον Β’ Ημιτελικό. «Εγώ φυσάω τη μύτη μου και είχα ένα χαρτάκι, δεν το έβαλα στην τσέπη μου, αλλά εδώ (σ.σ το είχε περάσει μέσα από το παντελόνι). Το μάζεψα και συνέχισα το act. Κάποιοι έγραψαν, ότι είχα τους στίχους από το τραγούδι, λίστα από σούπερ μάρκετ, αλλά και το εισιτήριο για τη Βιέννη» είπε χαριτολογώντας.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως όταν άρχισε να δουλεύει ως μάγειρας σε κουζίνες, είχε ξεκινήσει να ανεβάζει βιντεάκια στο TikTok, όπου τραγουδούσε και όλο αυτό πήγαινε πολύ καλά.«Στην καραντίνα αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα και να το κυνηγήσω. Δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά φίλοι που τον πρώτο καιρό με φιλοξένησαν στα σπίτια τους. Έκανα μουσική και παράλληλα δούλευα σε κουζίνες, είχα τελειώσει τη σχολή μαγειρικής. Παράλληλα έβαζα βίντεο στο TikTok και πήγαινε πολύ καλά. Κάτι ερχόταν, αλλά μετά έφευγε. Έκανα μία εμφάνιση, έλεγα κάτι θα πάει καλά, αλλά δεν με έκλειναν σε δουλειές. Δούλευα σε κουζίνες, αλλά είχα απογοητευτεί, προσπαθούσα να βγάλω τα προς το ζην. Χρωστούσα φουλ, με βοηθούσαν φίλοι».

«Μετά ήρθε μια πρόταση για να τραγουδάω σε κρουαζιερόπλοια, ήταν μια ωραία εμπειρία» συμπλήρωσε και συνέχισε: «Έκανα επιτέλους κάτι που αγαπώ. Ήταν σχολείο, πραγματικά. Γύρισα από τα κρουαζιερόπλοια, αλλά ήταν ένα ρίσκο να φύγεις από μια σίγουρη δουλειά. Έκλεινα κάποιες εμφανίσεις στην Αθήνα, αλλά μετά δεν έκλεινα τίποτα. Ήμουν το Σεπτέμβριο στο μπαλκόνι του σπιτιού και έλεγα “τι έκανα ρε φίλε;”. Άρχισα να στέλνω πάλι βιογραφικά, για να δουλέψω ξανά στο σέρβις».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι όσο μεγαλώνει, μετριάζει περισσότερο τα λόγια του, ενώ θυμήθηκε περιστατικά που τον σημάδεψαν, όπως μια ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε: «Όσο πιο μεγάλος είσαι, προσέχεις αυτά που λες: Είχα περάσει κάποια σκηνικά στο Γυμνάσιο, μετά στη Θεσσαλονίκη. Είχα μιλήσει σε συνέντευξή μου για ένα περιστατικό που είχε συμβεί στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, που είχα πάει με την παρέα μου. Είχα μια ομοφοβική επίθεση, είχαν έρθει και είχαν χωθεί να μας πιάνουν τις μπλούζες μας, ήταν πολλά άτομα. Θυμάμαι, ότι τρέχαμε να ξεφύγουμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω μας. Μετά δεν μπορούσαμε να περάσουμε από αυτόν τον δρόμο. Σου μένει αυτό. Έχει τύχει και στον Ηλεκτρικό να μπω μέσα και η διπλανή παρέα να χώνει και να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα και μέσα μου να φοβάμαι. Λες “θα μου την πέσουν; Τι θα γίνει;”».

Ο Akylas δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη μητέρα του, η οποία ήταν παρούσα στον τελικό και συγκίνησε το κοινό με την αντίδρασή της μετά το αποτέλεσμα. «Η μητέρα μου τώρα ζει με τον άντρα της στη Χάγη. Δεν ζει εδώ, έχει πάει εκεί για δουλειά και θέλει να γυρίσει στις Σέρρες, γιατί έχει εκεί τα εγγόνια της. Τώρα θα προσπαθήσω να τη φέρω εκεί. Οι γονείς μου έxουν χωρίσει, αλλά έχουν επαφές μεταξύ τους. Ο μπαμπάς μου ζει στη Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα του την Κατερίνα και με τη μικρή μου αδελφή», ανέφερε αρχικά.

«Η μαμά μου είναι τόσο γλυκός άνθρωπος. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα γενικά, είχε ένα δύσκολο ταξίδι. Εγώ σαν παιδί δεν μπορούσα να διανοηθώ κάποια πράγματα. Είχα απαιτήσεις, είχα θέματα, ήμουν κι εγώ σαν έφηβος λίγο σίφουνας. Η γυναίκα είναι αγωνίστρια και μπορεί να γράψει βιβλίο για τη ζωή της, έχει ακούσει πάρα πολλά. Κάποια στιγμή της είχαν πει κάτι και για εμένα. Αυτό μου το είπε η αδελφή μου. Τους απάντησε “μη μου ξαναπείτε κάτι για τον γιο μου, δεν θα με ξαναδείτε μπροστά σας”», εξομολογήθηκε.

Όσο για τον μπαμπά του, ο ίδιος ανέφερε: «Ο μπαμπάς μου με έχει στηρίξει πάρα πολύ, είναι καρδιοπαθής χρόνια ο άνθρωπος. Ήθελε να έρθει (σ. σ. στον εθνικό τελικό), αλλά έχει περάσει από ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Είναι πολύ περήφανος και χαρούμενος, πολύ συγκινημένος. Κι αυτός δεν μπορεί να το πιστέψει».

Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια, που αφορούν στον τελικό της Eurovision, ο Akylas δήλωσε ότι τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός και πρόσθεσε ότι στον μεγάλο τελικό θα έχει χειλόφωνο, κάτι που σχολιάστηκε αρκετά, καθώς πολλοί ανέφεραν, ότι εάν ήταν ελεύθερα τα χέρια του, θα ήταν πιο άνετος και εκφραστικός στη σκηνή. Όπως είπε: «Σίγουρα θα είμαι με τον Φωκά στη Βιέννη και θα έχω χειλόφωνο εννοείται» και συνέχισε ότι μέχρι τη Βιέννη «έχω δύο μήνες να κάνω πρόβες ασταμάτητες και θα το κάνω εννοείται».

Για τη σκηνική παρουσία που θα έχει, ανέφερε: «Θα προσπαθήσουμε να είναι έκπληξη κι αυτό. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουν στοιχεία και από εκεί, στοιχεία και από εδώ, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι έκπληξη, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί».