Ο Akylas, είχε πολλά να πει στην πρώτη του συνένευξη μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό για τη Eurovision. Κυρίως όμως, να φωτίσει τη σχέση με τη μητέρα του. Η οποία εδώ και χρόνια ζει μακριά, στην Ολλανδία όπου πήγε για να αναζητήσει δουλειά.

Χθες όμως, ήταν εκεί για να πανηγυρίσει τη νίκη του. Είναι μία γυναίκα, που οποως εξομολογήθηκε ο νεαρός καλλιτέχνης, δεν άφηνε κανέναν – όταν ζούσαν μαζί στις Σέρρες – να πει το παραμικρό εναντίον του.

Προστάτευε και αγαπούσε το παιδί της, ακόμη και όταν η ζωή το έφερε έτσι που την ανάγκασε να φύγει μακριά, διαζευγμένη, σε μία νέα ζωή.

Ο Αkylas, έκανε τα πάντα για να τα καταφέρει. Και πού δεν δοκίμασε να τραγουδήσει. Χωρίς τύχη. Όμως σε αυτό το ταξίδι μέχρι τη χθεσινή βραδιά, αυτό που δεν του έλειψε ήατν η στήριξη των γονιών του.

Οι άγνωστες πτυχές

Μία ημέρα μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό για τη Eurovision, ο Akylas μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» σε μια εξομολογητική συνέντευξη, αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, στους γονείς του και σε άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Ο τραγουδιστής σχολίασε τα όσα άκουσε πριν από τον διαγωνισμό για το κομμάτι του «Ferto». «Υπήρχαν και σχόλια που με έριξαν, αλλά τα πιο πολλά ήταν θετικά. Οι φίλοι μου, μού έλεγαν να μην τα κοιτάζω, για να μην επηρεάζομαι. Τώρα στον τελικό ήμουν πιο αγχωμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Το χαρτάκι από το παντελόνι

Αποκάλυψε επίσης τι έγραφε το χαρτάκι που του έπεσε από το παντελόνι του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στον Β’ Ημιτελικό. «Εγώ φυσάω τη μύτη μου και είχα ένα χαρτάκι, δεν το έβαλα στην τσέπη μου, αλλά εδώ (σ.σ. το είχε περάσει μέσα από το παντελόνι). Το μάζεψα και συνέχισα το act. Κάποιοι έγραψαν, ότι είχα τους στίχους από το τραγούδι, λίστα από σούπερ μάρκετ, αλλά και το εισιτήριο για τη Βιέννη» είπε χαριτολογώντας.

Από τις κουζίνες στο TikTok και στη σκηνή

Ο Akylas μίλησε για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, όταν εργαζόταν ως μάγειρας και παράλληλα ανέβαζε βίντεο στο TikTok. «Στην καραντίνα αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα και να το κυνηγήσω. Δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά φίλοι που τον πρώτο καιρό με φιλοξένησαν στα σπίτια τους. Έκανα μουσική και παράλληλα δούλευα σε κουζίνες», ανέφερε.

Περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Έκανα μία εμφάνιση, έλεγα κάτι θα πάει καλά, αλλά δεν με έκλειναν σε δουλειές. Δούλευα σε κουζίνες, αλλά είχα απογοητευτεί, προσπαθούσα να βγάλω τα προς το ζην. Χρωστούσα φουλ, με βοηθούσαν φίλοι».

Όπως είπε, στη συνέχεια δέχθηκε πρόταση να τραγουδήσει σε κρουαζιερόπλοια. «Ήταν μια ωραία εμπειρία. Έκανα επιτέλους κάτι που αγαπώ. Ήταν σχολείο, πραγματικά. Γύρισα από τα κρουαζιερόπλοια, αλλά ήταν ένα ρίσκο να φύγεις από μια σίγουρη δουλειά. Έκλεινα κάποιες εμφανίσεις στην Αθήνα, αλλά μετά δεν έκλεινα τίποτα».

Η προσωπική του πορεία και οι δυσκολίες

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και σε περιστατικά που τον σημάδεψαν, όπως μια ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη. «Όσο πιο μεγάλος είσαι, προσέχεις αυτά που λες. Είχα περάσει κάποια σκηνικά στο Γυμνάσιο, μετά στη Θεσσαλονίκη… Θυμάμαι, ότι τρέχαμε να ξεφύγουμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω μας. Μετά δεν μπορούσαμε να περάσουμε από αυτόν τον δρόμο. Σου μένει αυτό», είπε, περιγράφοντας πως τέτοιες εμπειρίες τον έκαναν πιο προσεκτικό και ώριμο.

Η σχέση με τους γονείς του

Ο Akylas μίλησε με συγκίνηση για τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στον τελικό και συγκίνησε το κοινό με την αντίδρασή της. «Η μητέρα μου τώρα ζει με τον άντρα της στη Χάγη. Δεν ζει εδώ, έχει πάει εκεί για δουλειά και θέλει να γυρίσει στις Σέρρες, γιατί έχει εκεί τα εγγόνια της. Οι γονείς μου έxουν χωρίσει, αλλά έχουν επαφές μεταξύ τους», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η μαμά μου είναι τόσο γλυκός άνθρωπος. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα γενικά, είχε ένα δύσκολο ταξίδι… Η γυναίκα είναι αγωνίστρια και μπορεί να γράψει βιβλίο για τη ζωή της. Κάποια στιγμή της είχαν πει κάτι και για εμένα… Τους απάντησε “μη μου ξαναπείτε κάτι για τον γιο μου, δεν θα με ξαναδείτε μπροστά σας”».

Για τον πατέρα του ανέφερε: «Ο μπαμπάς μου με έχει στηρίξει πάρα πολύ, είναι καρδιοπαθής χρόνια ο άνθρωπος. Ήθελε να έρθει (σ.σ. στον εθνικό τελικό), αλλά έχει περάσει από ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Είναι πολύ περήφανος και χαρούμενος, πολύ συγκινημένος».

Τα σχέδια για τον μεγάλο τελικό της Eurovision

Όσον αφορά τα επόμενα βήματά του, ο Akylas αποκάλυψε ότι τη σκηνοθεσία της εμφάνισής του θα αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. «Σίγουρα θα είμαι με τον Φωκά στη Βιέννη και θα έχω χειλόφωνο εννοείται», είπε, εξηγώντας πως θα ακολουθήσουν δύο μήνες εντατικών προβών.

Για τη σκηνική του παρουσία σημείωσε: «Θα προσπαθήσουμε να είναι έκπληξη κι αυτό. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουν στοιχεία και από εκεί, στοιχεία και από εδώ, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι έκπληξη, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί».