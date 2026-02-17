Η Ελλάδα ζει ξανά στιγμές που θυμίζουν τις χρυσές εποχές της Eurovision, με τον Akyla, μετά τη σαρωτική του επικράτηση στον εθνικό τελικό, να εκτοξεύεται στα στοιχήματα και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση των προγνωστικών για τον Eurovision Song Contest 2026.

Μέσα σε λίγες ώρες η ελληνική συμμετοχή σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά από την κορυφή. Στον συγκεντρωτικό πίνακα των στοιχηματικών εταιρειών, η Ελλάδα προσπέρασε το Ισραήλ, το οποίο παραμένει ψηλά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη το τραγούδι του. Πλέον, μπροστά βρίσκεται μόνο η Φινλανδία, που επίσης δεν έχει επιλέξει ακόμη κομμάτι, με τη διαφορά να χαρακτηρίζεται μικρή. Το «Ferto» κερδίζει συνεχώς έδαφος, παρασύροντας Eurofans και μη στον ρυθμό του.

Στα social media της Eurovision, η ανακοίνωση της νίκης του εκπροσώπου μας συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, ξεπερνώντας αντίστοιχες αναρτήσεις άλλων χωρών. Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και για την Antigoni Buxton, που εκπροσωπεί την Κύπρο με το «Jalla» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 13η θέση των στοιχημάτων.

Η δυναμική της ελληνικής συμμετοχής

Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, που η Ελλάδα πλασάρεται τόσο ψηλά στα προγνωστικά, τα οποία σπάνια έχουν διαψευστεί. Το κλίμα θυμίζει άλλες εποχές, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά το momentum φαίνεται να χτίζεται από πολύ νωρίς.

Ο Akylas, λίγες ώρες μετά την πρόκρισή του, έγραψε στα social media: «Ευχαριστώ ευχαριστώ, σας αγαπώ τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν συνέβησαν πραγματικά, ότι είναι αληθινά και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχώς τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με στήριξαν και στάθηκαν στο πλευρό μου.»

«Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Όλο αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας μετέτρεψε σε οικογένεια. Να είσαι πάντα περήφανος για αυτό που είσαι, γιατί γεννήθηκες έτσι. Αγάπα τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Ποτέ μην σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήνεις κανέναν να σου στερήσει τη λάμψη. Όλα είναι δυνατά».