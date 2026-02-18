Σύμφωνα με τα προγνωστικά που κυκλοφορούν, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο, καθώς η Φινλανδία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για τη Eurovision 2026.

Η φινλανδική συμμετοχή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ήδη από τον εθνικό τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στη Nokia Arena της πόλης Tampere. Οι φετινές συμμετοχές θεωρούνται εξαιρετικά δυνατές, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη του διαγωνισμού.

Ανάμεσα στα τραγούδια που έχουν παρουσιαστεί, ξεχωρίζει ένα που έχει ήδη γίνει viral στη Φινλανδία, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αναπαραγωγές στο YouTube μέσα σε μόλις μία ημέρα από τη δημοσίευσή του. Πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο που παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα με το «Φέρτο» του Ακύλα.

Το τραγούδι, με τίτλο “Liekinheitin” (Φλογοβόλο), ερμηνεύεται από το ντουέτο Linda Lampenius & Pete Parkkonen και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του φετινού διαγωνισμού.

Το “Liekinheitin” συνδυάζει μοντέρνα στοιχεία pop με κλασική τεχνική, μια φόρμουλα που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη στη σκηνή της Eurovision τα τελευταία χρόνια.

Τα πρώτα προγνωστικά και οι αποδόσεις των στοιχημάτων φέρνουν ήδη το “Liekinheitin” στην κορυφή, με το «Φέρτο» του Ακύλα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, προμηνύοντας έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα μουσικό «αγώνα» για το φετινό τρόπαιο.