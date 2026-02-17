Ξέσπασε ο Τάσος Ξιαρχό σχετικά με τον ελληνικό τελικό της Eurovision, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του, επειδή όπως υποστηρίζει, η παραγωγή δεν του επέτρεψε να συνεισφέρει στη σκηνική παρουσία του Good Job Nicky, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Akyla.

Μιλώντας για την εμφάνιση του Good Job Nicky στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού, ο γνωστός χορογράφος ανέφερε, πως είχε προσφερθεί να βοηθήσει τον καλλιτέχνη, ωστόσο εκείνος τον ενημέρωσε, ότι η παραγωγή δεν το επέτρεπε. Ο Ξιαρχό υπογράμμισε, ότι αυτή η απόφαση επηρέασε αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα.

Ο χορογράφος χαρακτήρισε την ελληνική Eurovision «χιτλερική», σημειώνοντας ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τη δική τους ομάδα. Κατά την άποψή του, αυτή η προσέγγιση στερεί από τους καλλιτέχνες την απαραίτητη υποστήριξη για μια ολοκληρωμένη σκηνική παρουσία.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Τάσος Ξιαρχό είπε: «Ο Good Job Nicky είναι φίλος μου. Είχε προσεγγίσει κόσμο για να τον βοηθήσουν, όπως και εμένα και μετά την Eurovision. Τον ρώτησα αν μπορώ να τον βοηθήσω στη Eurovision και μου είπε ότι δεν τον αφήνει η παραγωγή… Είναι λίγο “χιτλερική” αυτή η ελληνική Eurovision. Δεν σε αφήνουν να έχεις τη δική σου ομάδα…».

Για τη νίκη του Akyla και τα σχόλια της Εύης Δρούτσα

Αναφερόμενος στη νίκη του Akyla, ο Τάσος Ξιαρχό δήλωσε πως το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, καθώς «φαινόταν το πράγμα από μακριά». Εξήρε τη φωνή του καλλιτέχνη, λέγοντας ότι ήταν «κρύσταλλο, μηδέν λάθος», ενώ πρόσθεσε πως η σκηνική του παρουσία μπορεί να βελτιωθεί με πιο ευρηματική χορογραφία.

Όσον αφορά τα σχόλια της Εύης Δρούτσα, η οποία είχε αναφερθεί στο ντύσιμο του Akyla, ο Τάσος Ξιαρχό απάντησε με αιχμηρό τρόπο: «Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας και τι έχει στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι τελευταία της έχει στρίψει λιγάκι… Μιλάμε για έναν νέο καλλιτέχνη που τώρα ξεκινάει και πρέπει να πειραματιστεί για να δει τι του ταιριάζει».