Νέα δεδομένα διαμορφώνονται όσον αφορά τον πιθανό νικητή της Eurovision 2026 με βάση τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιρειών, με την ελληνική συμμετοχή να δέχεται πιέσεις από τους ανταγωνιστές της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του Eurovision World, η Ελλάδα υποχωρεί από την 2η θέση και βρίσκεται πλέον στην 3η θέση των προτιμήσεων, καθώς η παρουσίαση νέων τραγουδιών από άλλες χώρες προκάλεσε άμεσες ανακατατάξεις στην πρώτη πεντάδα των φαβορί.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», ο οποίος διατηρούσε με αξιώσεις την 2η θέση, βλέπει τώρα τη Δανία να τον προσπερνά οριακά και την Αυστραλία να τον φθάνει, με τις πιθανότητες να ανέρχονται στο 9%.

Στην αντίπερα όχθη, η Φινλανδία δείχνει να παίζει χωρίς αντίπαλο στην παρούσα φάση. Με το κομμάτι «Liekinheitin» να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις μετά την πρόσφατη επιλογή του, η χώρα απολαμβάνει την 1η θέση με ποσοστό 21% και αποδόσεις που ξεκινούν από 2,8.

Ο Akylas μίλησε σήμερα (3/3) στην κάμερα της εκπομπής BreakfastStar για την επιτυχία που σημειώνει το «Ferto», αλλά και για τη συμμετοχή του στην Eurovision τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.«Πάω Σαν Μαρίνο τώρα, ανυπομονώ, δεν έχω πάει ποτέ. Στη Σερβία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το ότι αυτό το κομμάτι πλέον το αγκαλιάζει όλη η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά», είπε αρχικά.

«Όλο αυτό που μου συμβαίνει, είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας», εξομολογήθηκε ο Akylas.

Για την εμφάνισή του επί σκηνής στην Βιέννη, αλλά και για τις στοιχηματικές, απάντησε: «Για τον Μάιο θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό αλλά δεν θα το αποκαλύψω γιατί έτσι θα χαθεί η μαγεία. Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, οπότε μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να έχουν αλλάξει όλα».

Ανεβαίνει σταδιακά η Antigoni και η Κύπρος

Την ίδια ώρα, θετικά εξελίσσεται η κατάσταση για την Antigoni που εκπροσωπεί την Κύπρο, καθώς μετά την παρουσίαση του τραγουδιού της «Jalla», οι πιθανότητές της αυξάνονται όλο και περισσότερο, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες.

Αυτή τη στιγμή η εντυπωσιακή εκπρόσωπος της Κύπρου βρίσκεται στην 8η θέση με πιθανότητες 3%, πίσω από το Ισραήλ, την Σουηδία και την Γαλλία.