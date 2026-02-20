Η Μαρίνα Σάττι, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2024, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για την πρόκριση του Akyla στον φετινό διαγωνισμό, εκφράζοντας τη στήριξή της τόσο στον ίδιο όσο και στο τραγούδι του «Ferto».

Η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε χαρούμενη για την επιλογή του Akyla, επισημαίνοντας ότι της αρέσει ιδιαίτερα το κομμάτι, αλλά και ο καλλιτέχνης. «Το τραγούδι μου φαίνεται τέλειο και ο Akylas μου φάνηκε γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε, όμως τον ήξερα από πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια αποκάλυψε ακόμη, πως παρά τη μικρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, πλέον είναι καλά.

Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι το «Ferto» θυμίζει το δικό της τραγούδι «ΖΑΡΙ», η Μαρίνα Σάττι ξεκαθάρισε, ότι δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. «Δεν πιστεύω ότι άνοιξα ένα νέο δρόμο στην Eurovision» είπε, αποφεύγοντας να κάνει συγκρίσεις.

Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akyla, εκφράζοντας την ελπίδα η Ελλάδα να έχει μια δυνατή παρουσία στον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. «Μακάρι και ελπίζω να νικήσει στον διαγωνισμό», σημείωσε.

Αυξάνονται οι πιθανότητες του Akyla σύφωνα με τα στοιχήματα

Σημειώνεται ότι ο Akylas με το «Ferto» δεν έχει ενθουσιάσει μόνο την Ελλάδα, αλλά και fan της Eurovision στο εξωτερικό, αφού μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό, ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη και μάλιστα αυξάνονται οι πιθανότητές του, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία.

Η Φινλανδία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, ενώ στην τρίτη πλέον βρίσκεται το Ισραήλ. Στην 4η θέση είναι η Σουηδία και ακολουθεί η Ιταλία στην 5η θέση. Αξίζει ν ασημειωθεί, ότι η συμμετοχή της Κύπρου με την Antigoni και το τραγούδι «Jala» καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες ημέρες, μπαίνοντας σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις στην δεκάδα.