Ακτιβιστές στη Βενετία κάνουν εκστρατεία για να σώσουν ένα δελφίνι που εντοπίστηκε στη λιμνοθάλασσα, φοβούμενοι ότι το αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Γνωστό ως Μίμο, το δελφίνι έκανε την τελευταία του εμφάνιση στην λεκάνη του Αγίου Μάρκου, το υδάτινο σώμα μπροστά από την ομώνυμη πλατεία, την Τετάρτη.

Το δελφίνι διασκεδάζει τους τουρίστες και τους κατοίκους με τα ακροβατικά του άλματα, αλλά οι ακτιβιστές για τα ζώα και το περιβάλλον φοβούνται ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί από τις προπέλες των σκαφών που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα.

Ο Μίμο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Μανουέλ Τίφι, οδηγό θαλάσσιου ταξί, στις 23 Ιουνίου. Τον Οκτώβριο, ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι το δελφίνι κολυμπούσε συχνά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη». Ο Tίφι είπε ότι οι οδηγοί ταξί ανέφεραν σε ποια σημεία έβλεπαν του δελφινιού προκειμένου να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Όμως, το ζώο φαίνεται να μην φοβάται», πρόσθεσε.

Άλλοι, ωστόσο, δεν ήταν τόσο προσεκτικοί, με μερικούς να πετάνε μπάλες στον Μίμο ή να κυνηγούν το ζώο με τις βάρκες τους. Έχουν επίσης οργανωθεί εκδρομές για να βγάλουν οι τουρίστες selfie.

«Αυτό το ζώο δεν είναι τουριστική ατραξιόν, είναι ένα άγριο ζώο που πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πιο υγιές περιβάλλον», δήλωσε η Κριστίνα Ρομιέρι, η οποία ξεκίνησε την εκστρατεία «Σώστε το δελφίνι».

Η Ρομιέρι λέει ότι ενώ ένα δελφίνι μπορεί να επιβιώσει στη λιμνοθάλασσα, η λεκάνη του Αγίου Μάρκου είναι μια άλλη υπόθεση, επειδή εκεί «περνάνε θαλάσσια ταξί, ατμόπλοια και όλα τα άλλα».

Ειδικοί του Cert, μιας ομάδας έκτακτης ανάγκης για θαλάσσια ζώα που έχουν ξεβραστεί και είναι συνδεδεμένη με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, καθώς και προσωπικό της ακτοφυλακής παρακολουθούν το δελφίνι και προσπαθούν να το βοηθήσουν να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα. Η ακτοφυλακή έχει προειδοποιήσει τους καπετάνιους να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων αν δουν το ζώο.

Πηγή: Guardian