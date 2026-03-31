Η μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει νέα αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για ηλεκτρικά οχήματα. Όλο και περισσότεροι υποψήφιοι αγορές ζητούν να τα οδηγήσουν δοκιμαστικά (test drive) τέτοια αυτοκίνητα, οι εταιρείες έχουν αυξήσει τις σχετικές διαφημιστικές καταχωρήσεις, ενώ έχουν αυξηθεί οι αγοραπωλησίες ηλεκτρικών και στην αγορά μεταχειρισμένων σύμφωνα με στοιχεία των Financial Times.

Ενόψει τώρα της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται, οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να εκτιμήσουν εάν ένα τέτοιο αυξημένο ενδιαφέρον για ηλεκτρικά οχήματα (EV) θα συνεχιστεί, ή εάν θα πέσει ξανά στην πορεία. Κι αυτό επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα πριν από τον πόλεμο, μεγάλες εταιρείες του κλάδου είχαν αποφασίσει να ακυρώσουν την εξέλιξη ηλεκτρικών μοντέλων και είχαν πατήσει φρένο στη μετάβαση από τους βενζινοκινητήρες σε άλλες μορφές κίνησης λόγω έλλειψης επαρκούς ζήτησης που καταγραφόταν.

Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα παραδοσιακά αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, αλλά ιστορικά μειώνεται επίσης γρήγορα όταν η αγορά σταθεροποιείται, σημειώνεται. Ο τιμές της βενζίνης στην Ευρώπη έχουν ήδη αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Επιπλέον, όπως ανέφεραν στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας στους FT, η τελευταία αύξηση των τιμών της βενζίνης συνέπεσε με την αύξηση του αριθμού τόσο των νέων όσο και των μεταχειρισμένων μοντέλων ηλεκτρικών οχημάτων που μπαίνουν στην αγορά, καθώς και με πιο προσιτές προσφορές και βελτιωμένη αυτονομία μπαταρίας.

Οι πωλήσεις αμιγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση τους πρώτους δύο μήνες του έτους αντιπροσωπεύοντας το 19% της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων της ΕΕ, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Στη Βρετανία τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούσαν το 22% της αγοράς.

Ευκαιρία για κινέζους κατασκευαστές

Τη μεγαλύτερη ευκαιρία για αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων βλέπουν μεταξύ άλλων κατασκευαστές από την Κίνα οι οποίοι έχουν κατά κανόνα στη γκάμα τους κυρίως ή μόνο ηλεκτρικά οχήματα.

Ως παράδειγμα αύξησης τέτοιας δραστηριοποίησης στην αγορά χρησιμοποιούν οι Financial Times προβολές διαφημίσεων για νέα μοντέλα της κινεζικής BYD στη Βρετανία. Οι διαφημίζεις αυτές εμφανίζονταν να έχουν αυξηθεί κατά 77% σε ετήσια βάση, ενώ οι αναζητήσεις για μεταχειρισμένα οχήματα της μάρκας εμφανίζονταν να είχαν αυξηθεί πάνω από 370% σύμφωνα με την εταιρεία παρουσίασης αγγελιών πώλησης αυτοκινήτων AutoTrader.

Προβολή στα μέσα κοινωνικής δικύωσης

Στο παιχνίδι έχουν μπει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε διαφήμιση εκεί από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αναφερόταν «Οι τιμές των καυσίμων αλλάζουν, τα σχέδιά σας όχι. Εξοικονομήστε χρήματα με ένα BYD».

Άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιείται από τη βρετανική εφημερίδα είναι αυτό της κορεατικής KIA. Η εταιρεία ανέφερε ότι τα αιτήματα για δοκιμές (test drive) των ηλεκτρικών οχημάτων της είχαν αυξηθεί κατά 84% από τον Φεβρουάριο του 2025.

Τα αιτήματα για προβολές ηλεκτρικών μοντέλων στην ιστοσελίδα της Renault έχουν αυξηθεί κατά 24% από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία.